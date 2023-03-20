Сотни «танкеров-призраков» с российской нефтью в Финском заливе угрожают судоходству — Finance.ua
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Сотни «танкеров-призраков» с российской нефтью в Финском заливе угрожают судоходству

Энергетика
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Сотни «танкеров-призраков» с российской нефтью в Финском заливе угрожают судоходству
Сотни «танкеров-призраков» с российской нефтью в Финском заливе угрожают судоходству
Неизвестные танкеры перевозят нефть через Финский залив в восточной части Балтийского моря. рф увеличила дальние перевозки нефти с использованием сомнительных судов после введения нефтяного эмбарго.
Прибытие сотен танкеров в плохом состоянии в уже перегруженный Финский залив многократно увеличило риски для морской безопасности и окружающей среды. Об этом пишет Euractiv.
В случае аварии и разлива нефти все последствия могут лечь на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли «танкеры-призраки» должным образом.
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Аналогичное мнение высказал капитан-лейтенант Туомас Луукконен по береговой охране Финского залива.
«По нашим оценкам, на некоторых из этих судов есть экипаж, возможно, ранее не ходивший в этом районе. Это создает риск аварии», — сказал Луукконен.
Кроме того, судоходные компании в настоящее время занимаются отгрузкой нефти из российских портов, добавила доцент кафедры морского транспорта Таллиннского технологического университета Улла Тапанинен.
«За последние полгода появилось большое количество судоходных компаний, о которых у нас практически нет информации. Мы не получаем информации ни об экипаже, ни о состоянии и возрасте судов, поскольку они не заходят в европейские порты», — сказала Тапанинен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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