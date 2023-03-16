У Вашингтона нет желания снижать потолок цен на российскую нефть — WSJ Сегодня 10:45 — Энергетика

По данным СМИ, президент Штатов Джо Байден заявил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, что у Вашингтона нет желания менять нефтяные санкции.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Страны «Большой семерки» хотят сохранить верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Издание отмечает, что это развеивает надежды в некоторых европейских столицах на ужесточение западных санкций в этом месяце.

В материале отмечается: представители Еврокомиссии предупредили страны-члены блока о позиции «Большой семерки», заявив, что Байден на прошлой неделе сказал Урсуле фон дер Ляен, что у Вашингтона нет желания менять нефтяные санкции.

WSJ при этом уточняет, что пресс-секретарь Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Позиция «Большой семерки» может вызвать новое напряжение в ЕС по вопросу схемы ограничения цен.

В марте западные чиновники согласились пересмотреть верхний предел цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на том, чтобы она была ниже 60 долларов за баррель. Украинские чиновники поддерживают снижение верхнего предела в надежде на дальнейшее сокращение доходов россии от продажи нефти.

Чиновники Министерства финансов США, разработавшие план ограничения цен, заявили, что нынешняя система ограничения цен в основном работает так, как и предполагалось. Они утверждают, что план уже достигает своих двух целей: сохраняет доступность российской нефти на мировых рынках, уменьшая доходы кремля от ее продажи.

Економічна Правда По материалам:

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