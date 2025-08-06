В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки

46
В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки
В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки, mod.gov.ua
В Резерв+ появилась отсрочка для супругов, у которых у мужа или жены есть инвалидность I или II группы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Чтобы получить отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.
Как оформить отсрочку:
  • нажать на три точки на главном экране в приложении;
  • выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку»;
  • выбрать подходящую категорию.
После этого пользователь получит уведомление с результатом рассмотрения.
Читайте также
Напомним, что отсрочки в Резерв+ запустились в ноябре прошлого года. Сейчас 40% всех отсрочек оформляется именно в приложении.
Напомним, ранее в приложении Резерв+ добавились два новых сервиса: отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.
Недавно военнообязанные могут оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%. Однако даже после оплаты граждане обязаны обновить свои данные.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems