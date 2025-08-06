В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки — Finance.ua

В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки Сегодня 13:30

В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки, mod.gov.ua

В Резерв+ появилась отсрочка для супругов, у которых у мужа или жены есть инвалидность I или II группы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Чтобы получить отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Как оформить отсрочку:

нажать на три точки на главном экране в приложении;

выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку»;

выбрать подходящую категорию.

После этого пользователь получит уведомление с результатом рассмотрения.

Напомним, что отсрочки в Резерв+ запустились в ноябре прошлого года. Сейчас 40% всех отсрочек оформляется именно в приложении.

Напомним, ранее в приложении Резерв+ добавились два новых сервиса: отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

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