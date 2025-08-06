В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки — Finance.ua

В Резерв+ добавили новую категорию отсрочки
В Резерв+ появилась отсрочка для супругов, у которых у мужа или жены есть инвалидность I или II группы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Чтобы получить отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.
Как оформить отсрочку:
- нажать на три точки на главном экране в приложении;
- выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку»;
- выбрать подходящую категорию.
После этого пользователь получит уведомление с результатом рассмотрения.
Напомним, что отсрочки в Резерв+ запустились в ноябре прошлого года. Сейчас 40% всех отсрочек оформляется именно в приложении.
Напомним, ранее в приложении Резерв+ добавились два новых сервиса: отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.
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