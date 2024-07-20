В рейтинг самых дешевых городов мира для жизни в 2024 году попали три украинских города — Finance.ua

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В рейтинг самых дешевых городов мира для жизни в 2024 году попали три украинских города

Мир
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В рейтинг самых дешевых городов мира для жизни в 2024 году попали три украинских города
В рейтинг самых дешевых городов мира для жизни в 2024 году попали три украинских города, Фото: Freepik
Стоимость жизни в Украине значительно снизилась в крупнейших городах за последний год. Киев, Одесса и Львов вошли в число самых дешевых городов для жизни в первом полугодии 2024 года. Киев занял 199 место, Одесса — 202, Львов — 204 из 218 возможных.
Об этом свидетельствует мировой рейтинг Numbeo.
Стоимость жизни в каждом городе рассчитывается на основе средних расходов на семью из четырех человек.
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Это включает затраты на основные потребительские товары и услуги, такие как цены на товары широкого потребления, аренда жилья, стоимость продуктов питания, цены в ресторанах, общие расходы на жизнь вместе с арендной платой, а также местную покупательную способность (среднюю заработную плату).

Самые дорогие города мира

В первом полугодии 2024 года первые позиции в рейтинге по стоимости жизни принадлежали городам Швейцарии и США, с Нью-Йорком во главе.
Индекс стоимости жизни, города:
  • Женева, Швейцария — 101,7;
  • Цюрих, Швейцария — 104,0;
  • Нью-Йорк, США — 100;
  • Сан-Франциско, США — 90,5;
  • Бостон, США — 85,8.
В текущем рейтинге приняли участие 218 городов, включая три украинских:
  • Киев — 199 (28,6%);
  • Одесса — 202 (27,2%);
  • Львов — 204 (25,8%).
Во всех трех городах наблюдается снижение стоимости жизни. В 2024 году проживание в Киеве, Одессе и Львове составило соответственно 32,3%, 29,5% и 28,4% от нью-йоркских цен.
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В частности, в столице цены на потребительские товары на 72% ниже по сравнению с Нью-Йорком, аренда жилья — на 89%, пищевые продукты — на 73%, цены в ресторанах — на 76%, а средняя зарплата — на 57%.
В рейтинг самых дешевых городов мира для жизни в 2024 году попали три украинских города
Напомним, по данным ЛУН, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в столице составляет 14 тысяч гривен. В целом цена аренды в столице зависит от ее расположения, этажа, инфраструктуры, состояния дома и уровня комфорта.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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