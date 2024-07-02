Кличко рассказал, как Киев готовится к сложной зиме: ремонт сетей, установка генераторов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кличко рассказал, как Киев готовится к сложной зиме: ремонт сетей, установка генераторов

Казна и Политика
0
Кличко рассказал, как Киев готовится к сложной зиме: ремонт сетей, установка генераторов
Кличко рассказал, как Киев готовится к сложной зиме: ремонт сетей, установка генераторов
Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала «Киев».
Читайте также
«С середины мая продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. Несмотря на ограниченность финансов, город продолжает программу перекладки наиболее изношенных участков теплосетей. В этом году заменят еще 55 км труб. Масштабную модернизацию сетей мы начали еще до полномасштабного вторжения. На сегодняшний день уже обновили около 400 км труб большого и среднего диаметра», — отметил Виталий Кличко.
Он сообщил, что сейчас, готовясь к зиме, в планах столичных властей — отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.
Читайте также
Мэр Киева подчеркнул, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также в городе дополнительно будет еще более 50 передвижных мини-котельных, которые будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.
Кличко напомнил, что сегодня в Киеве действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с самого начала полномасштабного вторжения. В настоящее время в столице уже внедрили более 670 таких проектов. И продолжают их внедрять.
Читайте также
Напомним, в столице внедряется Концепция энергетической устойчивости столицы (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации).
Она, в частности, подразумевает более широкое использование альтернативных источников топлива. К примеру, город намечает строительство двух ТЭЦ на разных берегах столицы. Они будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов. Для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.