Кличко рассказал, как Киев готовится к сложной зиме: ремонт сетей, установка генераторов — Finance.ua

Кличко рассказал, как Киев готовится к сложной зиме: ремонт сетей, установка генераторов
Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала «Киев».
«С середины мая продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. Несмотря на ограниченность финансов, город продолжает программу перекладки наиболее изношенных участков теплосетей. В этом году заменят еще 55 км труб. Масштабную модернизацию сетей мы начали еще до полномасштабного вторжения. На сегодняшний день уже обновили около 400 км труб большого и среднего диаметра», — отметил Виталий Кличко.
Он сообщил, что сейчас, готовясь к зиме, в планах столичных властей — отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.
Мэр Киева подчеркнул, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также в городе дополнительно будет еще более 50 передвижных мини-котельных, которые будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.
Кличко напомнил, что сегодня в Киеве действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с самого начала полномасштабного вторжения. В настоящее время в столице уже внедрили более 670 таких проектов. И продолжают их внедрять.
Напомним, в столице внедряется Концепция энергетической устойчивости столицы (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации).
Она, в частности, подразумевает более широкое использование альтернативных источников топлива. К примеру, город намечает строительство двух ТЭЦ на разных берегах столицы. Они будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов. Для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора.
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