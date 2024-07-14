Повышение цен на такси в столице спровоцировано не только мобилизацией — эксперт Сегодня 15:19 — Фондовый рынок

Повышение цен на такси в столице спровоцировано не только мобилизацией — эксперт, Фото: freepik

В Киеве цены на такси продолжают расти, однако реальный доход водителей снизился за время войны. Это обусловлено не только мобилизацией, сократившей количество таксистов.

Об этом рассказал председатель правления ВОО «Украинская таксомоторная ассоциация» Андрей Антонюк в комментарии «Телеграфу».

По его словам, на ситуацию влияют сразу несколько факторов.

«Как до войны было 99% такси незаконным, так оно и осталось. Однако услуги дорожают и будут продолжать расти в стоимости. В результате повсюду тяжелая ситуация, и на рынке такси тоже», — отмечает Антонюк.

Эксперт объясняет, что война привела к нестабильности в экономике, что повлекло за собой подорожание топлива и запчастей для автомобилей. Дальше цены подскачут еще больше, ведь горючее вырастет в стоимости из-за повышения акцизов.

«Заработки таксистов за время войны уменьшились, поскольку выросла затратная часть. Стоимость обслуживания авто выросла, потому что запчасти импортные, а курс гривны упал. Горючее выросло на 20−30%. Затратная часть выросла, а услуга выросла не существенно. Заработки таксистов упали. Именно поэтому водителей не хватает. Также война и мобилизация», — рассказывает Антонюк.

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Он отмечает, что сейчас не выгодно работать водителем. Хоть и услуга такси дорожает, но затратная часть выросла.

«Заработки упали, все меньше идет сюда профессионалов. Водителем работать не выгодно», — объясню эксперт.

около 200 тысяч новых военнообязанных. Пока показатель мобилизации остается достаточно высоким. Напомним, нардеп Роман Костенко заявил , что если темпы мобилизации сохранятся, до конца 2024 года Вооруженные силы Украины могут пополнитьПока показатель мобилизации остается достаточно высоким.

Телеграф По материалам:

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