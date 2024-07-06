Нардеп повідомив, скільки українців можуть мобілізувати до кінця року — Finance.ua

Нардеп повідомив, скільки українців можуть мобілізувати до кінця року Сьогодні 11:10

Нардеп повідомив, скільки українців можуть мобілізувати до кінця року

Якщо темпи мобілізації збережуться, до кінця 2024 року Збройні сили України можуть поповнити близько 200 тисяч нових військовозобов’язаних. Наразі показник мобілізації залишається досить високим.

Про це заявив народний депутат України та секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері телеканалу «Київ24».

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Роман Костенко нагадав, що мобілізаційні плани, а відтак і кількість мобілізованих — інформація секретна.

«Мобілізаційні плани є секретними, таємними, і я багато про це не можу говорити. Але якщо темпи мобілізації не будуть спадати — такі, як у нас зараз відбуваються — то ми легко ці плани виконаємо. Мається на увазі цифра, яка була озвучена військовими, у 200 тисяч», — сказав депутат.

Також Костенко переконаний: за умов збереження теперішніх темпів мобілізації до кінця року — всі підрозділи вдасться укомплектовати до рівня «боєготові».

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«Це високий відсоток, якого взагалі, можливо, не було ніколи», — підкреслив Роман Костенко.

Нагадаємо, серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних, які придатні до призову.

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