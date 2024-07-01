Київський КПК заявив про загрозу зупинки заводу через тотальну мобілізацію працівників — Finance.ua

Київський КПК заявив про загрозу зупинки заводу через тотальну мобілізацію працівників Сьогодні 18:30

Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК) у м. Обухів Київської області прогнозує можливість призупинення роботи підприємства у разі тотальної мобілізації працівників-чоловіків, яких неможливо замінити жінками. Крім відсутності необхідної продукції у споживачів це може спричинити складність функціонування всієї Обухівської громади.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу підприємства.

«Великий бізнес, зокрема Київський картонно-паперовий комбінат австрійського Pulp Mill Holding, вже моделює наслідки кадрового дефіциту. Побоювання залишитися без здатності забезпечувати необхідні виробничі процеси підприємства через нестачу персоналу, не безпідставні — наразі у лавах ЗСУ кожен 10-й співробітник комбінату», — йдеться в повідомленні пресслужби.

На підприємстві розповіли, що на дільницях, де раніше працювали переважно чоловіки, сьогодні можна побачити жінок, адже ККПК розпочав програми з професійного навчання, завдяки яким можна опанувати нову професію за рахунок підприємства — наприклад, водійки навантажувача.

Разом з тим, наголошують на комбінаті, є працівники, замінити яких складно, а іноді й неможливо. Зокрема, щоб стати машиністом папероробної або карторобної машини, необхідно близько п’яти років, оскільки потрібно опанувати низку поетапних робіт.

Також незамінність фахівців паперової галузі обумовлена і тим, що виробництво паперу пов’язане з підвищеним рівнем шуму, температури, вологості та вібрації, тому люди, які працюють у цехах, повинні бути фізично витривалими.

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«На підприємстві є й професії, де, за вимогами охорони праці, можуть працювати лише чоловіки. Тому варіант заміни їх жінками неможливий. Якщо таких співробітників мобілізують, зупиниться виробництво», — застерігають на комбінаті.

На підприємстві прогнозують, що у разі зупинки ККПК споживачі залишаться без санітарно-гігієнічної продукції, а великі виробники українських товарів — без картонної тари. Крім того, зупинка підприємства може кардинально вплинути на життя Обухівської громади.

«До складу Обухівської міської територіальної громади входить 25 населених пунктів: 24 села та місто Обухів. Із 50 тис. осіб населення понад 2 тис. працює на Київському КПК, і у 2023 році третину кошторису громади становили податки ККПК. Тому призупинення діяльності комбінату загрожує важкими наслідками», — цитують у пресслужбі секретаря Обухівської міськради Ларису Іллєнко.

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За її словами, у цьому випадку значно зменшяться надходження до місцевого бюджету, що вплине на соціально-економічний розвиток громади та торкнеться практично всіх галузей, зокрема освіти та медицини.

«У сфері ЖКГ виникне проблема з очищенням побутових стоків. Зникне опалення у багатоквартирних житлових будинках — споживачах підприємства, а це понад 20 тисяч абонентів. Але хочеться сподіватися, що громада зможе і надалі розраховувати на плідну співпрацю з комбінатом», — вважає вона.

«З огляду на складні умови мобілізації, Київський картонно-паперовий комбінат стоїть перед серйозними викликами. Відповідь на питання, чи зможе підприємство зберегти свою стабільність, і надалі залишається відкритою. Чи зможемо подолати кадровий голод і продовжувати роботу, покаже час», — резюмують у пресслужбі Київського КПК.

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