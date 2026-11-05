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Суд ЄС остаточно відхилив позов Nord Stream 2 щодо газової директиви

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Суд ЄС остаточно відхилив позов Nord Stream 2 щодо газової директиви
Суд ЄС остаточно відхилив позов Nord Stream 2 щодо газової директиви
Суд Європейського Союзу в четвер залишив у силі рішення суду нижчої інстанції, який відхилив позов компанії Nord Stream 2 AG. Вона намагалася оскаржити положення газової директиви ЄС, що поширила правила внутрішнього ринку газу на трубопроводи з третіх країн.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Суд підтримав вердикт суду ЄС загальної юрисдикції, який відхилив позов Nord Stream 2 проти директиви, що поширила деякі правила внутрішнього ринку газу ЄС на трубопроводи з третіх країн», — зазначено в пресрелізі суду.

Які положення директиви оскаржувала Nord Stream 2

Позовна заява була подана, зокрема, проти принципу, згідно з яким постачальник газу не повинен самостійно контролювати інфраструктуру з його доставки споживачам.
Обґрунтовуючи свою позицію, суд, зокрема, зазначив, що Nord Stream 2 AG не отримувала від ЄС обіцянок щодо того, що директива не поширюватиметься на «Північний потік-2».
«Навпаки, протягом кількох років надходили сигнали про те, що ці правила поширюватимуться на газопроводи з третіх країн, зокрема на „Північний потік-2“», — наголошується в пресрелізі.

Що передбачає газова директива ЄС

Суд також дійшов висновку, що сама постанова про те, щоб постачальник газу не контролював газопровід, є обґрунтованою, оскільки «націлена на те, щоб домінувальні постачальники газу не зловживали своїм становищем».
Оскаржувана директива набула чинності 23 травня 2019 року. Вона зобов’язує операторів магістралей провести відокремлення на рівні власності операцій з транспортування, запровадити недискримінаційний порядок доступу третіх осіб до систем передачі та розподілу на основі публічно оголошених тарифів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Газ
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