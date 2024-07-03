У Раді хочуть зберегти робочі місця для мобілізованих, у яких закінчився термін дії договору з роботодавцем — Finance.ua
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У Раді хочуть зберегти робочі місця для мобілізованих, у яких закінчився термін дії договору з роботодавцем

Казна та Політика
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У Раді хочуть зберегти робочі місця для мобілізованих, у яких закінчився термін дії договору з роботодавцем
У Раді хочуть зберегти робочі місця для мобілізованих, у яких закінчився термін дії договору з роботодавцем
Сім депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» пропонують парламенту забезпечити збереження робочого місця за працівником, який працює за контрактом, термін дії якого закінчився під час несення служби мобілізованою особою.
Про це йдеться у законопроєкті № 11 390.
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У пояснювальній записці вказано, що для забезпечення трудових прав мобілізованих держава встановлює додаткові гарантії, передбачивши у статті 119 Кодексу законів про працю обов’язок роботодавця зберігати за такими працівниками місця роботи (посади) і середній заробіток.
На думку законотворців, вищевказаний захист є недостатнім, оскільки не регулює питання збереження робочого місця за працівником, який працює на умовах укладення контракту як особливої форми трудового договору, термін дії якого закінчився під час несення служби мобілізованою особою.
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Законопроєктом пропонується доповнити статтю 119 Кодексу законів про працю новою частиною про забезпечення для збереження робочого місця, за яким закінчився термін контракту, для мобілізованих працівників.
За матеріалами:
Українські Новини
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