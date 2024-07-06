Нардеп сообщил, сколько украинцев могут мобилизовать до конца года — Finance.ua

Нардеп сообщил, сколько украинцев могут мобилизовать до конца года Сегодня 11:10

Нардеп сообщил, сколько украинцев могут мобилизовать до конца года

Если темпы мобилизации сохранятся, до конца 2024 года Вооруженные силы Украины могут пополнить около 200 тысяч новых военнообязанных. На данный момент показатель мобилизации довольно высокий.

Об этом заявил народный депутат Украины и секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телеканала «Киев24».

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Роман Костенко напомнил, что мобилизационные планы, а значит, и количество мобилизованных — информация секретная.

«Мобилизационные планы секретные, тайные, и я много об этом не могу говорить. Но если темпы мобилизации не будут спадать — такие, как у нас сейчас происходят — мы легко эти планы выполним. Имеется в виду цифра, которая была озвучена военными, в 200 тысяч», — сказал депутат.

Также Костенко убежден: при сохранении нынешних темпов мобилизации до конца года — все подразделения удастся укомплектовать до уровня «боеготовы».

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«Это высокий процент, которого вообще, возможно, не было никогда», — подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, среди тех людей, которые обновили свои данные с 18 мая, один миллион и сто тысяч военнообязанных, пригодных к призыву.

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