Киевский КБК заявил об угрозе остановки завода из-за тотальной мобилизации работников — Finance.ua

Киевский КБК заявил об угрозе остановки завода из-за тотальной мобилизации работников
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК) в г. Обухов Киевской области прогнозирует возможность приостановки работы предприятия в случае тотальной мобилизации работников-мужчин, которых невозможно заменить женщинами. Кроме отсутствия необходимой продукции у потребителей это может привести к сложности функционирования всей Обуховской общины.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Большой бизнес, в частности Киевский картонно-бумажный комбинат австрийского Pulp Mill Holding, уже моделирует последствия кадрового дефицита. Опасения остаться без способности обеспечивать необходимые производственные процессы предприятия из-за нехватки персонала не безосновательны — сейчас в рядах ВСУ каждый 10-й сотрудник комбината», — говорится в сообщении пресс-службы.
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На предприятии рассказали, что на участках, где раньше работали преимущественно мужчины, сегодня можно увидеть женщин, ведь ККБК начал программы по профессиональному обучению, благодаря которым можно овладеть новой профессией за счет предприятия — например, водитель погрузчика.
Вместе с тем, подчеркивают на комбинате, есть работники, заменить которых сложно, а иногда и невозможно. В частности, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картоноделательной машины, необходимо около пяти лет, поскольку нужно овладеть рядом поэтапных работ.
Также незаменимость специалистов бумажной отрасли обусловлена тем, что производство бумаги связано с повышенным уровнем шума, температуры, влажности и вибрации, поэтому люди, работающие в цехах, должны быть физически выносливыми.
«На предприятии есть и профессии, где по требованиям охраны труда могут работать только мужчины. Поэтому вариант замены их женщинами невозможен. Если таких сотрудников мобилизуют, остановится производство», — предостерегают на комбинате.
На предприятии прогнозируют, что в случае остановки УКБК потребители останутся без санитарно-гигиенической продукции, а крупные производители украинских товаров — без картонной тары. Кроме того, остановка предприятия может кардинально отразиться на жизни Обуховской общины.
«В состав Обуховской городской территориальной громады входит 25 населенных пунктов: 24 села и город Обухов. Из 50 тыс. человек населения более 2 тыс. работает на Киевском КБК, и в 2023 году треть сметы общины составляли налоги ККБК. Поэтому приостановка деятельности комбината угрожает последствиями», — цитируют в пресс-службе секретаря Обуховского горсовета Ларису Ильенко.
По ее словам, в этом случае значительно снизятся поступления в местный бюджет, что повлияет на социально-экономическое развитие общины и коснется практически всех отраслей, в частности образования и медицины.
«В сфере ЖКХ возникнет проблема с очисткой бытовых стоков. Исчезнет отопление в многоквартирных жилых домах — потребителях предприятия, а это более 20 тысяч абонентов. Но хочется надеяться, что община сможет и дальше рассчитывать на плодотворное сотрудничество с комбинатом», — считает она.
«Учитывая сложные условия мобилизации, Киевский картонно-бумажный комбинат стоит перед серьезными вызовами. Ответ на вопрос, сможет ли предприятие сохранить свою стабильность, и дальше остается открытым. Сможем ли преодолеть кадровый голод и продолжать работу, покажет время», — резюмируют в пресс-службе Киевского КБК.
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