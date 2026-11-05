Суд ЕС окончательно отклонил иск Nord Stream 2 по поводу газовой директивы

Суд Европейского Союза в четверг оставил в силе решение суда нижней инстанции, отклонившего иск компании Nord Stream 2 AG. Она пыталась оспорить положения газовой директивы ЕС, распространившей правила внутреннего рынка газа на трубопроводы из третьих стран.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Суд поддержал вердикт суда ЕС общей юрисдикции, отклонивший иск Nord Stream 2 против директивы, распространившей некоторые правила внутреннего рынка газа ЕС на трубопроводы из третьих стран», — говорится в прессрелизе суда.

Какие положения директивы оспаривала Nord Stream 2

Исковое заявление было подано, в частности, против принципа, согласно которому поставщик газа не должен самостоятельно контролировать инфраструктуру по его доставке потребителям.

Обосновывая свою позицию, суд, в частности, отметил, что Nord Stream 2 AG не получала от ЕС обещаний по поводу того, что директива не будет распространяться на «Северный поток-2».

«Напротив, в течение нескольких лет поступали сигналы о том, что эти правила будут распространяться на газопроводы из третьих стран, в частности на „Северный поток — 2“», — подчеркивается в пресс-релизе.

Что предусматривает газовая директива ЕС

Суд также пришел к выводу, что samo постановление о том, чтобы поставщик газа не контролировал газопровод, является обоснованным, поскольку «нацелено на то, чтобы доминирующие поставщики газа не злоупотребляли своим положением».