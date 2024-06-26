«Мужские» профессии осваивают женщины: как война в Украине трансформировала рынок труда — Finance.ua

«Мужские» профессии осваивают женщины: как война в Украине трансформировала рынок труда Сегодня 16:01 — Личные финансы

«Мужские» профессии осваивают женщины: как война в Украине трансформировала рынок труда

Рынок труда и традиционно «мужские» профессии переходят в женские руки. Женщинам приходится осваивать навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей.

Об этом пишет Фокус.

Женщины на рынке труда Украины

Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы характерен для украинского рынка труда в последние годы. В период с января по май 2024 года более 335 тысяч человек, которые пользовались услугами службы занятости, 77% составляли женщины. До начала полномасштабного вторжения этот показатель составлял примерно 55%.

В частности, на сайтах поиска работы размещены сотни вакансий для водителей различных категорий и специализаций: от таксистов до водителей международных перевозок. А все из-за мобилизации и нехватки мужских кадров. В этой связи транспортные компании обратились к правительству с просьбой помочь в подготовке женщин к этой профессии.

«В связи с мобилизацией возникают трудности с укомплектованием вакансий по традиционно „мужским“ профессиям — строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители, и именно женщины в условиях войны занимают эти вакансии. Это способствует расширению гендерных ролей и меняет общественные представления о возможностях женщин в рабочей сфере», — рассказала председатель правления фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, глава Всеукраинского профсоюза Наталья Землянская.

Поскольку работодатели ощущают острую потребность в работниках и большинство безработных составляют женщины, то для них создаются технологические решения, облегчающие выполнение физически трудных задач.

Какие «мужские» профессии выбирают женщины

Землянская отмечает, что тенденция к росту количества женщин, выбирающих для обучения профессии, традиционно считавшихся «мужскими», наблюдается со второго полугодия 2023 года. Среди популярных направлений: машинист насосных установок, машинист крана, слесарь по механосборочным работам, машинист подземных установок, грузчик, оператор станков с программным управлением, горняк, слесарь-ремонтник, водитель троллейбуса.

«Спрос у женщин на традиционно „мужские“ профессии очень высокий. Например, в течение недели после того, как Киевский метрополитен опубликовал объявление о наборе женщин, они получили 450 заявок на около 30 возможных мест», — сообщила Землянская.

Таким образом, в течение первых пяти месяцев этого года наблюдается рост количества трудоустроенных женщин: с 45 100 до 47 800 человек (увеличение на 5,9%), а также женщин, проходивших профессиональное обучение — с 9 700 до 16 900 человек (рост на 75,3%).

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Фокус По материалам:

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