«Мужские» профессии осваивают женщины: как война в Украине трансформировала рынок труда — Finance.ua

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«Мужские» профессии осваивают женщины: как война в Украине трансформировала рынок труда

Личные финансы
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«Мужские» профессии осваивают женщины: как война в Украине трансформировала рынок труда
«Мужские» профессии осваивают женщины: как война в Украине трансформировала рынок труда
Рынок труда и традиционно «мужские» профессии переходят в женские руки. Женщинам приходится осваивать навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей.
Об этом пишет Фокус.

Женщины на рынке труда Украины

Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы характерен для украинского рынка труда в последние годы. В период с января по май 2024 года более 335 тысяч человек, которые пользовались услугами службы занятости, 77% составляли женщины. До начала полномасштабного вторжения этот показатель составлял примерно 55%.
В частности, на сайтах поиска работы размещены сотни вакансий для водителей различных категорий и специализаций: от таксистов до водителей международных перевозок. А все из-за мобилизации и нехватки мужских кадров. В этой связи транспортные компании обратились к правительству с просьбой помочь в подготовке женщин к этой профессии.

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«В связи с мобилизацией возникают трудности с укомплектованием вакансий по традиционно „мужским“ профессиям — строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители, и именно женщины в условиях войны занимают эти вакансии. Это способствует расширению гендерных ролей и меняет общественные представления о возможностях женщин в рабочей сфере», — рассказала председатель правления фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, глава Всеукраинского профсоюза Наталья Землянская.
Поскольку работодатели ощущают острую потребность в работниках и большинство безработных составляют женщины, то для них создаются технологические решения, облегчающие выполнение физически трудных задач.

Какие «мужские» профессии выбирают женщины

Землянская отмечает, что тенденция к росту количества женщин, выбирающих для обучения профессии, традиционно считавшихся «мужскими», наблюдается со второго полугодия 2023 года. Среди популярных направлений: машинист насосных установок, машинист крана, слесарь по механосборочным работам, машинист подземных установок, грузчик, оператор станков с программным управлением, горняк, слесарь-ремонтник, водитель троллейбуса.
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«Спрос у женщин на традиционно „мужские“ профессии очень высокий. Например, в течение недели после того, как Киевский метрополитен опубликовал объявление о наборе женщин, они получили 450 заявок на около 30 возможных мест», — сообщила Землянская.
Таким образом, в течение первых пяти месяцев этого года наблюдается рост количества трудоустроенных женщин: с 45 100 до 47 800 человек (увеличение на 5,9%), а также женщин, проходивших профессиональное обучение — с 9 700 до 16 900 человек (рост на 75,3%).
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По материалам:
Фокус
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