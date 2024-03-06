Профессии, где женщины заменяют мужчин из-за войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Профессии, где женщины заменяют мужчин из-за войны

Личные финансы
18
Профессии, где женщины заменяют мужчин из-за войны
Профессии, где женщины заменяют мужчин из-за войны
Война в Украине и мобилизация изменили рынок труда. Все больше женщин приходит в «мужские» профессии.
Читайте также
В Государственной службе занятости говорят, что все чаще возникают проблемы с вакансиями, которые больше предназначены для мужчин. Речь идет о водителях, электрогазосварщиках, слесарях, электромонтерах.
Теперь на подобные вакансии чаще принимают женщин. Их стало больше среди электромонтеров, трактористов, машинистов на шахтах. Перед началом работы компании предлагают соответствующее обучение.
По данным Госслужбы занятости, за 2023 год на строительстве работу нашли 1,2 тысячи женщин, теперь они составляют уже 38% от работающих в отрасли. До войны в 2021 году показатель был на уровне 20%.
Представители ритейла рассказали, что такая же тенденция фиксируется и в их отрасли. Из-за нехватки заявок от мужчин все чаще женщин приглашают на позиции охранников, водителей, грузчиков.
Читайте также
Однако некоторые сферы все же остаются «мужскими», например сельское хозяйство. Руководитель компании «Приднепровский Край» Михаил Петров в комментарии изданию отметил, что на его предприятии пропорция «мужчины-женщины» за время войны не изменилась.
«Сейчас не проблема увидеть женщину-оператора дрона. Это и интеллектуальная работа в том числе. Но есть профессии в нашей отрасли, где женщина просто не выдержит физически, и где она рискует потерять здоровье. Я бы не поставил женщину менять колеса в тракторе. Не поставил бы сварщиком или загружать тяжелые грузы. Поэтому не думаю, что заменить женщиной мужчину можно везде», — считает предприниматель.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.