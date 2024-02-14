Удаленная работа: подборка интересных предложений от работодателей — Finance.ua

Удаленная работа: подборка интересных предложений от работодателей Сегодня 15:04 — Личные финансы

Удаленная работа: подборка интересных предложений от работодателей

Удаленный формат работы сейчас актуален, как никогда. Поэтому эксперты robota.ua подготовили подборку вакансий от работодателей, которые позволяют работникам либо с самого начала работать удаленно, либо посещать офис по собственному желанию.

📍Львов/удаленная работа

Сеть гостиниц объявляет об открытии вакансии. Ключевые задачи будущего работника: создание дизайн-проектов общественных пространств (гостиницы, рестораны): чертеж + визуализация, подбор мебели, светильников, отделочных материалов; ведение авторского надзора; переговоры с подрядчиками и смежниками: подготовка техзаданий на производство или закупку.

📍Удаленно

Онлайн-платформа по поиску работы в поисках специалиста. Чем будет заниматься новый работник в должности: помогать клиентам определиться с покупкой необходимых сервисов robota.ua; консультировать клиента таким образом, чтобы он получал максимальный результат от сотрудничества с компанией; настраивать коммуникацию с нелояльными клиентами; выполнять ключевые показатели; выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и заключать соглашения о сотрудничестве.

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📍Удаленная работа

Компания, проектирующая и производящая технологически совершенные электронные и мехатронные изделия для автомобильной промышленности, приглашает в команду. Пожелания кандидатам: высшее техническое образование; свободное владение английским языком (обязательно); опыт работы с САD-системами; базовые знания программирования; опыт работы с базами данных и структурами.

📍Удаленная работа

Медиагруппа приглашает к сотрудничеству опытного специалиста. Ожидание кандидатов: обязательный опыт работы на аналогичной должности от 1-го года; защита авторских прав на контент; работа над монетизацией каналов и метаданными, SEO-оптимизация; навыки по поиску форматов и тем для видео; дистрибуция контента; продвижение канала; знания на высоком уровне приложений Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint), Google (Docs, Sheets, Slides), Adobe Photoshop, Figma или Canva, YouTube Studio, VidIQ или TubeBuddy; владение английским языком на уровне Pre Intermediate.

📍Киев/удаленная работа

Компания, занимающаяся дистрибуцией декоративной косметики, объявляет об открытии вакансии. Задания на должности: менторить креативную команду (3 графических дизайнера); участвовать во всех брейн-штормингах, митингах по целям проектов; работать над усовершенствованием брендбука; разрабатывать креативные презентации бренда; разрабатывать визуальную часть оборудования; менторить и давать правильное направление и ТЗ при разработке пресс-паков и других материалов для рекламных кампаний; разрабатывать визуальную часть мероприятий, международных выставок; разрабатывать концепцию и внешний вид тематических коллекций/продуктов.

📍Харьков/удаленная работа

Европейская инжиниринговая компания в поисках специалиста. Среди требований к претендентам на должность: высшее техническое образование в области энергетики, теплоэнергетики или смежных специальностей; минимум 5 лет опыта работы в аналогичной должности; глубокие знания в области проектирования энергетических систем; знание и свободное владение системами автоматического проектирования, включая «Астра Нова», НТП «Трубопровод», Аutocad, КОМПАС, Revit (желательно).

📍Киев/удаленная работа

Ищут человека, который будет создавать контент для приложения «Мой Киевстар». Что нужно делать: объяснять сложное простыми словами; производить вместе с командой полезный и удобный продукт; исследовать эффективность и понятность интерфейсных текстов.

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📍Киев/удаленная работа

Телекоммуникационная компания приглашает в команду. На что обращает внимание работодатель: опыт работы с бренд-буком и другими маркетинговыми инструментами; умение генерировать креативные идеи; аналитические и исследовательские навыки; умение работать с данными и делать выводы; знание SEO- и PPC-маркетинга; опыт работы с SMM- и email-маркетингом; умение организовать и контролировать работу.

📍Киев/удаленная работа

Рассматривают кандидатов с опытом внедрения новейших товаров, действий, инициатив цифровой трансформации в банковской сфере; проактивных и с высоким уровнем самоорганизации; мультизадачных, внимательных к деталям; с аналитическим и системным мышлением.

📍Киев/удаленная работа

Финансовая компания, входящая в ГК Nova, объявляет конкурс на вакансию. Рассматриваются кандидаты с опытом работы от 2-х лет; пониманием принципов работы БД; знаниями SQL, XML; пониманием систем логирования и трассировки — Kibana, Elasticsearch; опытом работы с АБС, платежными системами, пользователями; пониманием принципов работы службы ServiceDesk.

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