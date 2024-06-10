В Киевском метро все больше женщин занимают «мужские» должности — Finance.ua

В Киевском метро все больше женщин занимают «мужские» должности Сегодня 09:15 — Личные финансы

В Киевском метро все больше женщин занимают «мужские» должности

В КП «Киевский метрополитен» идут работать женщины. В целом на предприятии работает 41% женщин и 59% мужчин.

Об этом сообщил и.о. начальника коммунального предприятия Виктор Выговский.

«Сейчас в технической школе идет подготовка будущих машинистов, среди слушателей — одна женщина. Эта группа завершит обучение и выйдет на линию в конце этого года. В ближайшее время мы объявим новый набор на курсы машинистов. Надеемся, что к ним присоединятся как мужчины, так и женщины», — подчеркнул Виктор Выговский.

Нехватка специалистов в КП «Киевский метрополитен»

Ситуация с нехваткой специалистов в столичном метро связана, в частности, со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой.

«На сегодняшний день мы имеем более 15% вакантных должностей на предприятии. Это вакансии слесарей, токарей, электриков, машинистов метро», — подчеркнул Выговский.

Он отметил, что метрополитен — узкопрофильное предприятие, на нем много специфических вакансий, которые требуют не только соответствующего образования, но непосредственного обучения в условиях предприятия. Это касается машинистов, энергодиспетчеров, слесарей и поездных диспетчеров.

В целом период адаптации специалиста к условиям предприятия занимает около 12 месяцев.

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Графики курсирования поездов

Выговский напомнил, что поезда начали курсировать по другим графикам. Интервалы увеличились на одну минуту в межпиковые часы и на 45 секунд в пиковые.

«Вместе с тем по результатам мониторинга пассажиропотоков критической ситуации нет. Существующая четность поездов обеспечивает перевозку всех пассажиров и позволяет заполнять вагоны в допустимых нормах», — добавил он.

Справка Finance.ua:

мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин на те профессии, представители которых пошли воевать;

нехватка водителей частных маршруток значительная и ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров в Киеве и Киевской области. Также довольно ощутим дефицит водителей общественного транспорта в столице. Ориентировочно более полутысячи водителей «Киевпасстранса» были мобилизованы.



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