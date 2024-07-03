В Раде хотят сохранить рабочие места для мобилизованных, у которых истек срок действия договора с работодателем — Finance.ua

В Раде хотят сохранить рабочие места для мобилизованных, у которых истек срок действия договора с работодателем Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В Раде хотят сохранить рабочие места для мобилизованных, у которых истек срок действия договора с работодателем

Семь депутатов Верховной Рады от фракции «Слуга народа» предлагают парламенту обеспечить сохранение рабочего места за сотрудником, работающим по контракту, срок действия которого истек во время несения службы мобилизованным лицом.

Об этом говорится в законопроекте № 11 390

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В пояснительной записке указано, что для обеспечения трудовых прав мобилизованных государство устанавливает дополнительные гарантии, предусмотрев в статье 119 Кодекса законов о труде обязанность работодателя сохранять за такими работниками места работы (должности) и средний заработок.

По мнению законотворцев, вышеуказанная защита недостаточна, поскольку не регулирует вопрос сохранения рабочего места за работником, работающим на условиях заключения контракта как особой формы трудового договора, срок действия которого истек во время несения службы мобилизованным лицом.

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Законопроектом предлагается дополнить статью 119 Кодекса законов о труде новой частью об обеспечении для сохранения рабочего места, по которому истек срок контракта, для мобилизованных работников.

Українські Новини По материалам:

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