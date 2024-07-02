Правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий

Казна и Политика
37
Правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий
Правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий
Кабинет Министров внес изменения в положение о Межведомственной рабочей группе по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его данным, рабочая группа получила полномочия подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.
Читайте также
Кроме того, внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями.
Министр обороны получил полномочия принимать решения на основании предложений Межведомственной рабочей группы об увеличении объемов бронирования.
Напомним, в июне Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по организации призыва, которая займется вопросами призыва работников госучреждений и госпредприятий.
Читайте также
Кроме того, Кабинет Министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных. Согласно документу количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% количества военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года.
Требование в 50% распространяется на работников полиции и ГСЧС, но объемы могут быть выше по отдельному решению министра обороны на основании обращения министра внутренних дел.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.