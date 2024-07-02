Правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий — Finance.ua

Правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Правительство разрешило увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий

Кабинет Министров внес изменения в положение о Межведомственной рабочей группе по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его данным, рабочая группа получила полномочия подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.

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Кроме того, внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями.

Министр обороны получил полномочия принимать решения на основании предложений Межведомственной рабочей группы об увеличении объемов бронирования.

Напомним, в июне Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по организации призыва, которая займется вопросами призыва работников госучреждений и госпредприятий.

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Кроме того, Кабинет Министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных. Согласно документу количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% количества военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года.

Требование в 50% распространяется на работников полиции и ГСЧС, но объемы могут быть выше по отдельному решению министра обороны на основании обращения министра внутренних дел.

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