Зеленский прокомментировал план мобилизации и идею отбирать людей через лотерею — Finance.ua

Зеленский прокомментировал план мобилизации и идею отбирать людей через лотерею Сегодня 10:17 — Казна и Политика

Зеленский прокомментировал план мобилизации и идею отбирать людей через лотерею

Президент Владимир Зеленский заявил, что план по необходимому количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил, и сегодня оно следует этому плану.

Об этом он рассказал в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, видео которого обнародовано пресс-службой президента.

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«Прежде всего запрос о количестве (людей, которых нужно мобилизовать. — Ред.) формирует руководство ВСУ. Мы можем давать оружие, одежду, современные технологии, я должен находить деньги на это производство, поощрять партнеров на это. Но тактические действия, сколько нужно на фронте людей — нужно, чтобы формулировало всегда военное руководство. Военное руководство сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они следуют этому плану», — заявил Зеленский.

Он также не поддержал идею журналистки ввести лотерею для отбора людей для мобилизации, как это когда-то практиковалось в США.

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«Проговаривали, что была такая лотерея когда-то. Я считаю, что это не очень этично по отношению к тем, кто на фронте уже и не очень справедливо, если честно, для всех. Эта лотерейная история была в США, но это была война не на вашей территории» и не за существование США. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание. И там, где стоит «выжить» и «лотерея» — у меня нет знака «равно», больше знаков вопроса", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что «надо делать все, чтобы думать о людях и больше, больше технологий».

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«Мы все равно подготовим документ, попытаемся сделать все, чтобы этот документ упал на стол представителям россии, чтобы мощные страны разные попытались справедливо закончить эту войну. Безусловно, в каких-то разных форматах и ​​диалогах. Безусловно, полностью война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы с окончанием войны для каждого. Так оно быстро не делается. Но документ может быть подготовлен, где часть вопросов решается уже не пулями, а тем или иным форматом диалога.

Українська правда По материалам:

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