В Раде оценили работу нового закона о мобилизации — Finance.ua

В Раде оценили работу нового закона о мобилизации Сегодня 19:30

В Раде оценили работу нового закона о мобилизации

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев оценил работу нового закона о мобилизации после его вступления в силу 18 мая. В частности, влияние на процесс мобилизации, понимание мобилизационных способностей обороноспособности страны и перспективы демобилизации.

эфире телемарафона депутат отметил, что новый закон о мобилизации был принят для того, чтобы внести изменения в ряд законов, регулирующих в Украине не только мобилизационный процесс, но и другие сопровождающие процессы.

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«Я считаю, здесь нужно смотреть прежде всего на цифры от наших Вооруженных Сил, от Генерального штаба по мобилизации. Насколько я знаю, цифры по количеству мобилизованных за последние месяцы после вступления закона в действие увеличились в разы. Из того, что слышим от Министерства обороны, они довольно положительно оценивают работу этого закона. Конечно, есть много еще недостатков, которые нужно исправлять», — акцентировал Чернев.

Он добавил, что все видят, как хорошо работает «Резерв+», который дает понимание мобилизационных способностей для обороноспособности страны.

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Также заместитель председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности рассказал, насколько реально в начале осени внесение законопроекта о демобилизации.

«У нас была встреча с представителями Министерства обороны и Генштаба, мы как раз хотели услышать их позицию по этому будущему законопроекту. Есть положительная динамика. Действительно, цифры (мобилизации. — Ред.), которые есть на сегодняшний день за май и, думаю, что за июнь, будут в разы больше, чем до принятия закона о мобилизации. Но должна сохраняться такая же тенденция в течение нескольких месяцев, чтобы говорить о постоянных цифрах. Для того чтобы понимать, что можно говорить о демобилизации», — отметил Чернев.

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Он добавил, что предварительно есть договоренность, что нужно посмотреть по результатам летних месяцев, как будет идти мобилизационный процесс.

«Если цифры сохранятся, то можно говорить об обсуждении вопроса или разработке законопроекта, который должно разработать Министерство обороны по вопросам демобилизации», — сказал Чернев.

УНІАН По материалам:

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