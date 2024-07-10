Автопродажи упали на 30−50% из-за усиления мобилизации — Finance.ua

Автопродажи упали на 30−50% из-за усиления мобилизации Сегодня 10:15 — Кредит&Депозит

Автопродажи упали на 30−50% из-за усиления мобилизации

Украинцы в мае перестали посещать автосалоны — продажи упали.

Об этом рассказали финансисты во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«После вступления в силу нового закона о мобилизации, начиная с мая, люди перестали ходить в автосалоны. Есть дилерская сеть, у которой есть автосалон возле блокпоста, там вообще людей нет. Они просят, чтобы автомобили им привозили. То есть менеджер салона садится в автомобиль и везет его к клиенту», — рассказал директор по продажам автолизинга «ОТП Лизинг» Андрей Андрощук.

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Это спровоцировало существенное падение продаж. «И падение по разным брендам — от 30% до 50% продаж. Вопрос не в том, есть ли или нет кредитного ресурса, какая его стоимость. Это не важно, если нет клиента в автосалоне. У нас тоже по розничному направлению падение где-то на 30% в месяц», — отметил Андрей Андрощук.

По его словам, если люди выжидают, возможно возобновление продаж. «Еще месяц — два мы будем наблюдать это падение и потом поймем, тренд ли это, будет ли откат», — отметил он.

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Руководитель развития автомобильного кредитования западного региона ОТП Банка Назар Янкив наблюдает аналогичную динамику. «С начала года динамика росла до середины апреля. Но сейчас на рынке продаж автомобилей, начиная с мая, происходит спад спроса. Закон о мобилизации — штопор в нашей деятельности, и мы не понимаем, как оно будет в дальнейшем. Дилеры и импортеры говорят, что вопрос очень неоднозначный, и многие откладывают и ставят на паузу», — сказал Назар Янков.

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Фінансовий клуб По материалам:

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