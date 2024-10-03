В Реестре ущерба уже более 10 тысяч заявлений, больше всего из них — из Мариуполя Сегодня 09:45 — Личные финансы

В Реестре ущерба уже более 10 тысяч заявлений, больше всего из них — из Мариуполя

В Реестр ущерба для Украины (RD4U) уже подали более 10 000 заявлений по категории «повреждение или разрушение жилья», больше всего из них — из Мариуполя.

Об этом говорится в отчете RD4U

Как известно, Реестр служит ключевым механизмом для физических и юридических лиц, а также государства Украина для возмещения в соответствии с международным правом.

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Как отмечается, в Реестре зафиксированы заявления по поводу поврежденного имущества из 621 населенного пункта Украины. 65% исков касаются повреждения или уничтожения квартир, остальные — разных типов индивидуальных домов и других видов жилых помещений.

Наибольшую долю составляют заявления из Донецкой области — около 35%, а среди городов Украины больше заявлений подано из Мариуполя — почти 1 150 заявлений.

Треть всех заявлений связана с повреждениями, полученными в результате активных боевых действий. 27% заявлений — последствия артиллерийских обстрелов, еще 20% - воздушных атак ракетами, беспилотниками или авиабомбами.

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Около 2% всех заявлений связано с последствиями разрушения Каховской ГЭС, а чуть менее 1% исков заявители указали, что не знают причин разрушений.

Отмечается, что 61% заявлений подали женщины, 39% - мужчины. Возраст заявителей колеблется от 18 до 94 лет, еще 127 заявителей старше 80 лет.

В среднем к каждому заявлению прилагаются шесть дополнительных файлов, содержащих доказательства — документы или фотографии. Однако, не все имеют доступ к доказательствам, поэтому около 1 400 истцов подали иски без добавленных файлов с доказательствами (но с данными из различных баз данных).

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Для оценки таких заявлений будут использованы внешние ресурсы (в том числе спутниковые снимки).

Несмотря на то, что указание суммы компенсации не обязательно, 99% заявителей решили указать конкретную сумму, средняя сумма составляет около 54 000 евро. В то же время в Реестре подчеркнули, что размер положенной компенсации будет определять будущая Комиссия по рассмотрению претензий.

405 заявителей уже получили определенную компенсацию от Правительства Украины по программе e-Recovery.

Реестр также готовится к запуску 12 новых категорий заявлений, включая: смерть и пропажа ближайших членов семьи, вынужденное внутреннее перемещение, разрушение инфраструктуры Украины, а также дополнительные категории, связанные с повреждением и уничтожением имущества.

Європейська правда По материалам:

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