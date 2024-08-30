Откуда Украина планирует брать деньги на компенсацию ущерба от войны: ответ ОП — Finance.ua

Откуда Украина планирует брать деньги на компенсацию ущерба от войны: ответ ОП
Украина планирует взять деньги на компенсацию ущерба от полномасштабной войны из замороженных активов россии. Впрочем, до решения конфискации всей суммы еще далеко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента (ОП) Ирину Мудрую в интервью «Суспільному».
Как рассказала Мудрая, механизм компенсации ущерба, причиненного российской агрессией, состоит из трех компонентов:
- реестр ущерба;
- комиссия, которая будет определять конкретную сумму к выплате;
- фонд, который обязан наполняться российскими активами.
Также она напомнила и о принятом в июне на уровне лидеров «Группы семи» (G7) решении о выделении Украине 50-миллиардного займа, который должен обеспечиваться сверхприбылями от активов рф.
По словам Мудрой, несмотря на то, что в вопросе российских активов есть продвижение, впрочем, в финал (конфискации всех активов в размере около 300 млрд долларов) еще далеко.
«Юридические основания для этого (конфискации всех замороженных активов, — ред.) в международном праве есть. Речь идет о таком инструменте, как контрмера. Собственно, его применение было основой для принятия США специального законодательства — REPO-акта, позволявшего конфисковать активы рф на пользу Украины», — добавила заместитель главы Офиса президента.
50 млрд долларов для Украины
В июне на саммите G7 лидеры стран группы решили предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Этот кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, заблокированных странами Запада после начала полномасштабной войны.
Как писали СМИ, в это время на Западе сталкиваются с задержками в согласовании деталей соглашения. В то же время, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет настаивать на выполнении обязательств независимо от Соединенных Штатов Америки (США).
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