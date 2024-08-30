Откуда Украина планирует брать деньги на компенсацию ущерба от войны: ответ ОП — Finance.ua

Откуда Украина планирует брать деньги на компенсацию ущерба от войны: ответ ОП Сегодня 15:44

Украина планирует взять деньги на компенсацию ущерба от полномасштабной войны из замороженных активов россии. Впрочем, до решения конфискации всей суммы еще далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента (ОП) Ирину Мудрую в интервью «Суспільному».

Как рассказала Мудрая, механизм компенсации ущерба, причиненного российской агрессией, состоит из трех компонентов:

реестр ущерба;

комиссия, которая будет определять конкретную сумму к выплате;

фонд, который обязан наполняться российскими активами.

Также она напомнила и о принятом в июне на уровне лидеров «Группы семи» (G7) решении о выделении Украине 50-миллиардного займа, который должен обеспечиваться сверхприбылями от активов рф.

По словам Мудрой, несмотря на то, что в вопросе российских активов есть продвижение, впрочем, в финал (конфискации всех активов в размере около 300 млрд долларов) еще далеко.

«Юридические основания для этого (конфискации всех замороженных активов, — ред.) в международном праве есть. Речь идет о таком инструменте, как контрмера. Собственно, его применение было основой для принятия США специального законодательства — REPO-акта, позволявшего конфисковать активы рф на пользу Украины», — добавила заместитель главы Офиса президента.

50 млрд долларов для Украины

В июне на саммите G7 лидеры стран группы решили предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Этот кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, заблокированных странами Запада после начала полномасштабной войны.

Как писали СМИ, в это время на Западе сталкиваются с задержками в согласовании деталей соглашения. В то же время, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет настаивать на выполнении обязательств независимо от Соединенных Штатов Америки (США).

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