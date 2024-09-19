В Минюсте работают над тем, чтобы заявления в реестр убытков можно было подавать через ЦПАУ — Finance.ua

В Минюсте работают над тем, чтобы заявления в реестр убытков можно было подавать через ЦПАУ Сегодня 14:28 — Казна и Политика

В Минюсте работают над тем, чтобы заявления в реестр убытков можно было подавать через ЦПАУ

В Министерстве юстиции заявили о работе по расширению возможности подачи заявлений в Международный реестр убытков через ЦПАУ и, возможно, нотариусов.

Об этом сказала начальник Управления возмещения ущерба, нанесенного вооруженной агрессией, Департамента международного сотрудничества и представительства Тамара Довгополюк во время выступления на проходящей в Брюсселе (Королевство Бельгия) двусторонней сессии Украина — ЕС, информирует пресс-служба министерства

Долгополюк отметила, что работа над компенсационным механизмом продолжается. По ее словам, форма механизма будет определена окончательно, но может включать комиссию по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд. Комиссия будет рассматривать заявления, поданные в Международный реестр убытков, и оценивать такие заявления и доказательства, определять размер компенсации, а компенсационный фонд будет непосредственно выплачивать компенсацию заявителю.

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«Мы надеемся, что деньги будут получены из замороженных российских активов», — отметила Довгополюк.

В министерстве напоминают, что заявления в реестр могут подаваться физическими, юридическими лицами и государством Украина. Подать заявления и доказательства в реестр убытков можно через портал «Дія» в электронной форме.

Как уточняется, в реестр убытков принимаются заявления от физических лиц по первой категории «А3.1 — Повреждение или уничтожение жилой недвижимости», а 8 июля 2024 года Конференция Участников Реестра утвердила еще 12 категорий заявлений, представление которых станет технически возможным в ближайшее время. Ожидается, что всего будет утверждено 45 категорий.

«Говоря о наших будущих шагах, мы работаем над тем, чтобы расширить возможности подачи заявлений через ЦПАУ и, возможно, нотариусов и завершить разработку всего международного компенсационного механизма. Сейчас процесс создания механизма продолжается. На прошлой неделе в Гааге состоялась Вторая подготовительная встреча по созданию комиссии по рассмотрению заявлений. Третья встреча запланирована на ноябрь», — отметила Довгополюк.

По ее словам, планируется также обеспечить совместимость между национальным и международным компенсационными механизмами.

«Информация о компенсациях, выплачиваемых правительством, будет вноситься в Реестр убытков. Это будет означать, что у нас нет двойных компенсаций. Мы уверены, что механизм должен быть законным, независимым и построен таким образом, чтобы никто не сомневался в принятых решениях», — подытожила она.

Укрінформ По материалам:

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