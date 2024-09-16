Механизм возмещения ущерба от российской агрессии может заработать уже в 2025-м — заместитель главы ОП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Механизм возмещения ущерба от российской агрессии может заработать уже в 2025-м — заместитель главы ОП

Казна и Политика
39
Механизм возмещения ущерба от российской агрессии может заработать уже в 2025-м — заместитель главы ОП
Механизм возмещения ущерба от российской агрессии может заработать уже в 2025-м — заместитель главы ОП
Уже в 2025 году может заработать международный компенсационный механизм за причиненный россией ущерб в результате агрессии против Украины.
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая.
По ее словам, за последние два дня продолжалась вторая подготовительная встреча по вопросу международного инструмента для создания комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, которая состоялась в Гааге. В нем приняли участие 100 представителей из 55 стран со всех континентов, а также ЕС и Совета Европы.
Читайте также
На этой встрече, по словам Мудрой, было проведено первое чтение проекта нового международного инструмента и согласован план формальных переговоров на 2025 год.
«Уже в следующем году мы должны завершить эти переговоры и подписать соглашение о создании комиссии по рассмотрению заявлений по запуску этого международного инструмента. Для международных процессов это беспрецедентная скорость, и мы делаем все возможное, чтобы не сбавлять темп», — заявила Мудрая.
В 2023 году Совет Европы создал международный Реестр ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины, что стало основой для создания компенсационного механизма.
Читайте также
Работа Реестра ущерба будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного в результате агрессии рф против Украины, которые в будущем используют для фиксации объемов и последствий российского вторжения.
Уже 2 апреля Реестр ущерба для Украины открылся в Гааге. Так, граждане, пострадавшие из-за агрессии россии после начала полномасштабного вторжения, смогут подать заявление бесплатно через цифровую платформу «Дія».
Впоследствии это позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим из-за компенсационного механизма, работа над реализацией которого уже идет.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.