Механизм возмещения ущерба от российской агрессии может заработать уже в 2025-м — заместитель главы ОП Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Механизм возмещения ущерба от российской агрессии может заработать уже в 2025-м — заместитель главы ОП

Уже в 2025 году может заработать международный компенсационный механизм за причиненный россией ущерб в результате агрессии против Украины.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая.

По ее словам, за последние два дня продолжалась вторая подготовительная встреча по вопросу международного инструмента для создания комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, которая состоялась в Гааге. В нем приняли участие 100 представителей из 55 стран со всех континентов, а также ЕС и Совета Европы.

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На этой встрече, по словам Мудрой, было проведено первое чтение проекта нового международного инструмента и согласован план формальных переговоров на 2025 год.

«Уже в следующем году мы должны завершить эти переговоры и подписать соглашение о создании комиссии по рассмотрению заявлений по запуску этого международного инструмента. Для международных процессов это беспрецедентная скорость, и мы делаем все возможное, чтобы не сбавлять темп», — заявила Мудрая.

В 2023 году Совет Европы создал международный Реестр ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины, что стало основой для создания компенсационного механизма.

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Работа Реестра ущерба будет состоять в сборе заявлений и доказательств возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного в результате агрессии рф против Украины, которые в будущем используют для фиксации объемов и последствий российского вторжения.

Уже 2 апреля Реестр ущерба для Украины открылся в Гааге. Так, граждане, пострадавшие из-за агрессии россии после начала полномасштабного вторжения, смогут подать заявление бесплатно через цифровую платформу «Дія».

Впоследствии это позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим из-за компенсационного механизма, работа над реализацией которого уже идет.

hromadske По материалам:

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