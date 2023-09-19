В Раду подали законопроект об электронном реестре военнообязанных: какие изменения предусмотрены — Finance.ua

В Раду подали законопроект об электронном реестре военнообязанных: какие изменения предусмотрены Сегодня 11:01 — Казна и Политика

В Раду подали законопроект об электронном реестре военнообязанных: какие изменения предусмотрены

В понедельник, 18 сентября, в Верховную Раду Украины подали проект закона № 10 062, предусматривающий улучшение работы реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Соответствующие документы были опубликованы на официальном вебпортале парламента.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в законы с целью усовершенствования порядка обработки и использования сведений в госреестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны на время военного положения.

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«Задачей законопроекта является уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины» , — отметили в пояснительной записке к проекту.

Там добавили, что с 24 февраля 2022 только около 96 тысяч защитников получили статус участников боевых действий. Этот показатель называют крайне низким, в частности, из-за сложности процедуры предоставления такого статуса, поэтому предлагают законодательное усовершенствование информационного взаимодействия между госреестрами и введение соответствующей электронной процедуры, чтобы обеспечить надлежащий уровень социальной защиты военнообязанных и членов их семей.

Как уточняется в сравнительной таблице, в электронный реестр военнообязанных планируют вносить следующие сведения:

персональную информацию призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ или других образованных законных военных формирований, кроме информации, являющейся государственной тайной.

Для формирования базы данных предусматривается электронная межведомственная передача Министерству обороны определенной информации граждан Украины от 17 до 60 лет из различных госреестров.

В персональные данные, к которым получит доступ Минобороны, хотят дополнительного включить телефонные номера и адреса электронной почты, документы по делам об административных правонарушениях законодательства о мобилизации, сведения о владении иностранными языками, о праве на пользование оружием, о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации, о документах для выезда за границу, о водительском удостоверении, об удостоверении тракториста-машиниста, о судовых документах, о свидетельствах пилотов, о лицах пропавших без вести.

Остальные данные и раньше собирались оборонным ведомством. Это, в частности, информация о ФИО, дате и месте рождения, месте проживания и пребывания, родителях, семейном положении и членах семьи, паспорте, гражданстве, образовании и специальности, недееспособности, занятости, выездах за границу, состоянии здоровья, судимости.

Законопроектом также предлагается упростить обретение статуса участника боевых действий — путем подачи электронной справки о непосредственном участии в защите Украины.

Также смогут создать возможность функционирования электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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