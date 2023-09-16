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Как военному получить выплаты в случае ранения — разъяснение Минобороны

Личные финансы
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Как военному получить выплаты в случае ранения — разъяснение Минобороны
Как военному получить выплаты в случае ранения — разъяснение Минобороны
Министерство обороны Украины обнародовало алгоритм действий, как военному получить денежное пособие в случае ранения во время службы.
Об этом в Телеграме сообщает Military Media Center со ссылкой на информацию представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района Киева Сергея Рунчева.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, единовременное денежное пособие военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:
  • в случае установления инвалидности в результате ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы;
  • в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.
В этих случаях размер единовременного денежного пособия, в зависимости от установленной группы инвалидности, составляет:
  • от 250 до 400-кратного прожиточного минимума — в случае исполнения воинской обязанности;
  • от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.
Также единовременное денежное пособие назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья).
В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:
  • 70-кратный прожиточный минимум, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
  • 50-кратный прожиточный минимум в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.
Для назначения и выплаты Министерством обороны Украины единовременного денежного пособия военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту своего проживания и предоставить следующие документы:
1. Заявление установленного образца.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев — документ, удостоверяющий их личность.
4. Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев.
5. Выписку из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части.
6. Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи.
7. Копию справки МСЭК.
8. Справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

Справка Finance.ua:

  • некоторые украинские военные могут получить выплаты размером до 700 000 гривен. Такое пособие разовое и рассчитано на тех военнослужащих, которые получили инвалидность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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