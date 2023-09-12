«Бумажной работы должно стать меньше»: Украина готовит цифровизацию учета в войсках — Finance.ua

«Бумажной работы должно стать меньше»: Украина готовит цифровизацию учета в войсках Сегодня 11:44 — Казна и Политика

«Бумажной работы должно стать меньше»: Украина готовит цифровизацию учета в войсках

Конкретные нужды боевых бригад должны снабжаться максимально быстро. Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

По его словам, состоялось несколько важных совещаний. В частности, он провел совещание с министром обороны Украины Умеровым, первым заместителем министра Павлюком и вице-премьером Федоровым по обеспечению наших украинских бойцов и прозрачности этого обеспечения.

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«Конкретные нужды наших боевых бригад — они должны снабжаться максимально быстро, и для этого весь учет должен быть цифровизирован. Бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше, и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь, в центре, и тем, в чем реально нуждаются ребята на „нуле“. Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета, министерство цифровизации помогает», — отметил Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский подписал указ № 491/2023, который предусматривает увольнение всех областных военкомов.

СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях. Офицеров Залужному должны посоветовать руководители оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок. Также офицеров проверит служба безопасности Украины.

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Слово і Діло По материалам:

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