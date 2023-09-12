«Бумажной работы должно стать меньше»: Украина готовит цифровизацию учета в войсках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Бумажной работы должно стать меньше»: Украина готовит цифровизацию учета в войсках

Казна и Политика
106
«Бумажной работы должно стать меньше»: Украина готовит цифровизацию учета в войсках
«Бумажной работы должно стать меньше»: Украина готовит цифровизацию учета в войсках
Конкретные нужды боевых бригад должны снабжаться максимально быстро. Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.
По его словам, состоялось несколько важных совещаний. В частности, он провел совещание с министром обороны Украины Умеровым, первым заместителем министра Павлюком и вице-премьером Федоровым по обеспечению наших украинских бойцов и прозрачности этого обеспечения.
Читайте также
«Конкретные нужды наших боевых бригад — они должны снабжаться максимально быстро, и для этого весь учет должен быть цифровизирован. Бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше, и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь, в центре, и тем, в чем реально нуждаются ребята на „нуле“. Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета, министерство цифровизации помогает», — отметил Зеленский.
Читайте также
Напомним, ранее Зеленский подписал указ № 491/2023, который предусматривает увольнение всех областных военкомов.
СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях. Офицеров Залужному должны посоветовать руководители оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок. Также офицеров проверит служба безопасности Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.