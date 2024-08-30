В Раде зарегистрировали обновленный текст законопроекта о повышении налогов — Finance.ua

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В Раде зарегистрировали обновленный текст законопроекта о повышении налогов

Казна и Политика
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В Раде зарегистрировали обновленный текст законопроекта о повышении налогов
В Раде зарегистрировали обновленный текст законопроекта о повышении налогов
Обновленный текст доработанного законопроекта правительства о повышении налогов зарегистрирован в Верховной Раде. Документ уже одобрен финансовым комитетом парламента к первому чтению.
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект 11 416-д.
Как отметил член комитета Ярослав Железняк, Рада рассмотрит проект в первом чтении 3−5 сентября.

Проект закона

Накануне финансовый комитет одобрил этот проект и рекомендовал принять его в первом чтении.
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Основным будет увеличение военного сбора с доходов граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году — 107,7 млрд гривен.
Также документом предусмотрено установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы (как ФЛП, так и юридических лиц). Это даст в 2025 году 6,8 млрд гривен.
Планируется введение военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты — то есть 800 гривен в месяц. Бюджет получит 1,7 млрд гривен в 2024 году и 7,8 млрд гривен в 2025 году.
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Также предусмотрено повышение ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 18 до 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн гривен в 2025 году.
К вопросу о повышении налога на прибыль банков с 25 до 50% планируют вернуться до второго чтения. Сейчас категорически против НБУ и Минфин.
Также планируется установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим. Это даст 1 млрд гривен в 2024 году и 4,3 млрд гривен в 2025 году.
Кроме того, вводится месячная отчетность по зарплатам. Как сообщил Железняк, это необходимо для экономического бронирования.
Железняк отметил, что в итоге бюджет получит 30 млрд гривен в 2024 году из 125 млрд гривен, которые запрашивал Минфин. В следующем году это будет всего 127 из 340 млрд гривен.
Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. Проектом № 11 416 на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен. Ожидалось, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения займов в виде ОВГЗ.
По материалам:
РБК-Україна
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