В Раде спрогнозировали, что будет с ценами на автогаз в Украине — Finance.ua

В Раде спрогнозировали, что будет с ценами на автогаз в Украине Сегодня 19:01 — Личные финансы

В Раде спрогнозировали, что будет с ценами на автогаз в Украине

Ряд факторов привел к стремительному подорожанию автомобильного газа в Украине. Цена не упадет очень сильно, но будет уменьшаться.

Об этом сообщил член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко в эфире телемарафона.

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Как отметил Устенко, в последнее время большинство автогаза в Украину завозилось автомобильным транспортом, а не по железной дороге. Депутат от «Слуги народа» объясняет это тем, что «рынок торговли всеми видами топлива не очень высокомаржинален и цена может пойти как вверх, так и вниз».

«Поэтому, если ты завез дизельное топливо в Украину за 43 гривны, то поэтому тебе нужно как можно быстрее его продать, потому что если в Европе цена пойдет ниже 43 гривны, то ты так же будешь продавать и в Украине, потому что цена реагирует очень быстро» , — сказал он.

По его словам, завоз вагонами занимает от двух недель до месяца и больше.

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Устенко рассказал, что 40% сжиженного газа в Украину поступало из Польши. «После того, как Польша начала блокировать (границу), конечно, 40% сжиженного газа у нас отвалилось, то есть уже начался дефицит», — рассказал депутат.

Кроме того, еще 10−15% газа везли из стран Балтии, которые также не могут заехать через Польшу. Поэтому этот объем завозили через Словакию или Румынию окружным путем. Но там тоже были очереди на границах, сказал он.

Устенко также сообщил, что из Румынии не отгружали газ из Галаца из-за шторма в Черном море. Также возникла проблема с газом из Америки, который пришел без паспорта происхождения, из-за чего он задержался на таможне.

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«Ряд таких факторов привел к тому, что был дефицит, и цена поднялась вверх», — сказал он.

В то же время оптовая цена на сжиженный газ упала за последнюю неделю на 10%. «Поэтому цена уже пошла вниз. Даже если польская граница не будет разблокирована, мы сможем взять газ у Румынии и дальше в Европе. Цена не упадет очень сильно, но она все же будет уменьшаться», — сказал он.

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