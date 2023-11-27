В Украине фиксируют проблемы с поставкой горючего — Finance.ua

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В Украине фиксируют проблемы с поставкой горючего

Энергетика
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В Украине фиксируют проблемы с поставкой горючего
В Украине фиксируют проблемы с поставкой горючего
В Минагрополитики рассказали, что из-за ситуации на польско-украинской границе в Украине фиксируют проблемы с поставками горючего.
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.
По словам Дмитрасевича, для экспорта зерна ситуация на границе не критична, но в то же время есть проблема с поставкой горючего.
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«Через украинско-польскую границу движение наших грузовиков заблокировано. И понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта… Нам удается уравновешивать ситуацию… Но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать», — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Украина имеет возможность экспортировать продовольственные товары по железной дороге и через черноморские и дунайские порты.
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Напомним, водители фур, застрявших на польской границе, хотят эвакуироваться в Украину.
Блокада границы наносит ущерб как Украине, так и Польше и другим странам ЕС. Наша страна получает через Польшу 30% всего, что нужно для энергетического сектора страны.

Блокада границы со стороны Польши 🧐

По материалам:
Espreso.tv
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