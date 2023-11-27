В Украине фиксируют проблемы с поставкой горючего — Finance.ua

В Украине фиксируют проблемы с поставкой горючего Сегодня 12:40 — Энергетика

В Украине фиксируют проблемы с поставкой горючего

В Минагрополитики рассказали, что из-за ситуации на польско-украинской границе в Украине фиксируют проблемы с поставками горючего.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

По словам Дмитрасевича, для экспорта зерна ситуация на границе не критична, но в то же время есть проблема с поставкой горючего.

«Через украинско-польскую границу движение наших грузовиков заблокировано. И понятно, что это снижает уровень продовольственного экспорта… Нам удается уравновешивать ситуацию… Но мы видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топливо для Украины. Это тоже надо учитывать», — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Украина имеет возможность экспортировать продовольственные товары по железной дороге и через черноморские и дунайские порты.

Читайте также Экономика Украины потеряла более 400 миллионов евро из-за забастовок на польской границе

Напомним, водители фур, застрявших на польской границе, хотят эвакуироваться в Украину.

Блокада границы наносит ущерб как Украине, так и Польше и другим странам ЕС. Наша страна получает через Польшу 30% всего, что нужно для энергетического сектора страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.