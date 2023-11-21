Что будет с ценами на бензин и дизель в Украине: прогноз до конца года — Finance.ua

Что будет с ценами на бензин и дизель в Украине: прогноз до конца года Сегодня 19:03 — Энергетика

Что будет с ценами на бензин и дизель в Украине: прогноз до конца года

Снижение цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке привело к тому, что стоимость дизельного топлива и бензина в Украине будет падать. В отличие от автогаза, блокада польской границы на цену этих видов топлива не повлияла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«На прошлой неделе отдельные сети стали снижать цены. Вчера был массовый этап снижения, крупные сети национальной сети снизили цены на 1 гривну», — сказал он.

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По его прогнозу, этот процесс будет продолжаться, в ближайшие десять дней — неделя цены упадут на две гривны.

«И это не предел. Нам помогло то, что цена на мировом рынке нефти и нефтепродуктов довольно существенно снизилась. Если она на пике в сентябре была 95 долларов за баррель, то сегодня 80. И соответственно, снижаются закупочные цены», — сказал Куюн.

Эксперт отметил, что на цены дизеля и бензина не повлияло блокирование польской границы, поскольку через Польшу шло автотранспортом 10% этих продуктов. Поэтому трейдеры переориентировались на железную дорогу и импорт из других стран.

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Напомним, блокирование польской границы привело к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%.

В то же время, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн прогнозирует, что ситуация стабилизируется в ближайшие недели. По его словам, доля поставок автотранспортом сжиженного газа через Польшу составила 30% и рынок не смог быстро заместить этот объем.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 20 ноября средняя цена бензина А-95 в Украине составила 54,90 гривен за литр (в начале месяца — 55,52 гривен), дизельного топлива — 54,94 гривен (в начале месяца — 55,79 гривен), автогаза — 34,82 гривен (в начале месяца — 29,31 гривен).

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