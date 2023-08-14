Как изменились цены на бензин и дизель через месяц после повышения налогов — Finance.ua

Как изменились цены на бензин и дизель через месяц после повышения налогов Сегодня 19:05 — Энергетика

Как изменились цены на бензин и дизель через месяц после повышения налогов

Государственная служба статистики Украины зафиксировала резкий рост цен на топливо в июле 2023 года.

Подорожание вызвано повышением налогов.

По данным статистического ведомства, в июне по сравнению с июнем бензин А-92 подорожал на 14,9% до 47,1 гривны за литр, бензин А-95 — на 7,1% до 49,1 гривны за литр. Дизельное топливо подорожало на 9,8% - до 48,5 гривны за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 6,8% - до 23,6 гривны за литр.

Напомним, с 1 июля в Украине выросли налоги на горючее. Это должно привести к росту цен на бензин на 10−12 гривен, на дизельное топливо — на 8−10 гривен.

Как ранее сообщали эксперты Консалтинговой группы «А-95», с 30 июня по 31 июля бензин А-95 в рознице подорожал в среднем на 3,70 грн/л (до 48,61 грн/л), А-95+ - на 3,44 грн/л (до 47,81 грн/л), дизтопливо — на 4,40 грн/л (до 47,81 грн/л). В то же время цена на автогаз выросла на 1,53 грн/л (до 23,46 грн/л).

Также советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозировал , что цены на бензин могут вырасти на 1−2 гривны в течение августа, но это произойдет не за одну неделю.

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