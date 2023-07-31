У Зеленського розповіли, коли чекати зростання цін на бензин — Finance.ua

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У Зеленського розповіли, коли чекати зростання цін на бензин

Енергетика
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У Зеленського розповіли, коли чекати зростання цін на бензин
У Зеленського розповіли, коли чекати зростання цін на бензин
Ціни на бензин можуть зрости на 1−2 гривні протягом серпня, але це відбудеться не за один тиждень.
Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону.
«Я не думаю, що до кінця серпня ми з вами побачимо дуже високу динаміку в плані цін на бензин. Я прогнозував би, що 1−2 грн може додати, але не протягом тижня, протягом всього місяця може бути це додавання. Чому? Бо ти виробляєш цю нафту, і є запаси нафти, вона переробляється, потім завозиться, тобто там не йде динаміка «завтра ціна має бути змінена», — сказав Устенко.
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Він зазначив, що в попередньому році ціни на бензин були навіть на нижчому рівні, але тоді ціна на світових ринках перевищувала навіть 120 доларів за барель нафти.
«А зараз вона дійсно збільшується в ціні, але все ще знаходиться на межі до 85 доларів за барель», — додав Устенко.

Довідка Finance.ua:

  • кожен споживач під час купівлі автомобільного пального на АЗС має ті самі права, що й відвідувачі магазинів. Тому якщо було виявлено недолив палива, покупець може вимагати негайної перевірки, а у разі відмови навіть звертатися до суду.
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За матеріалами:
УНІАН
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