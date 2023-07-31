У Зеленського розповіли, коли чекати зростання цін на бензин — Finance.ua

У Зеленського розповіли, коли чекати зростання цін на бензин Сьогодні 20:02 — Енергетика

У Зеленського розповіли, коли чекати зростання цін на бензин

Ціни на бензин можуть зрости на 1−2 гривні протягом серпня, але це відбудеться не за один тиждень.

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону.

«Я не думаю, що до кінця серпня ми з вами побачимо дуже високу динаміку в плані цін на бензин. Я прогнозував би, що 1−2 грн може додати, але не протягом тижня, протягом всього місяця може бути це додавання. Чому? Бо ти виробляєш цю нафту, і є запаси нафти, вона переробляється, потім завозиться, тобто там не йде динаміка «завтра ціна має бути змінена», — сказав Устенко.

Він зазначив, що в попередньому році ціни на бензин були навіть на нижчому рівні, але тоді ціна на світових ринках перевищувала навіть 120 доларів за барель нафти.

«А зараз вона дійсно збільшується в ціні, але все ще знаходиться на межі до 85 доларів за барель», — додав Устенко.

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УНІАН За матеріалами:

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