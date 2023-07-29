Що робити, якщо на АЗС недолили пальне в бак автомобіля: покрокова інструкція — Finance.ua
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Що робити, якщо на АЗС недолили пальне в бак автомобіля: покрокова інструкція

Особисті фінанси
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Що робити, якщо на АЗС недолили пальне в бак автомобіля: покрокова інструкція
Що робити, якщо на АЗС недолили пальне в бак автомобіля: покрокова інструкція
Кожен споживач під час купівлі автомобільного пального на АЗС має ті самі права, що й відвідувачі магазинів. Тому якщо було виявлено недолив палива, покупець може вимагати негайної перевірки, а у разі відмови навіть звертатися до суду.
Таке роз’яснення надали фахівці Держспоживслужби.
Зокрема, якщо під час заправки автомобіля виникли сумніви щодо точності вимірювань колонкою і є підозра в недоливі, потрібно:
  • звернутися до оператора автозаправної станції;
  • оператор зобов’язаний негайно провести контроль точності у відпустці дози за допомогою еталонного мірника (відхилення не повинно перевищувати 0,5−1% залежно від щільності пального);
  • якщо виявлено недолив, споживачеві повинні повернути гроші за відсутнє пальне, а подальше використання цієї колонки припиняється до ремонту та перевірки після ремонту.
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Якщо АЗС відмовляється виконати законні вимоги клієнта, він має право звернутися із заявою до територіального органу Держспоживспоживслужби за місцем розташування АЗС. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку.
«Судовий захист прав споживачів передбачено ст. 22 Закону „Про захист прав споживачів“. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їхніх прав», — пояснили у Держспоживслужбі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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