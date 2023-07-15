Скільки коштуватиме пальне у липні-серпні: прогноз експерта — Finance.ua
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Скільки коштуватиме пальне у липні-серпні: прогноз експерта

Енергетика
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Через повернення довоєнних податків ціни на пальне продовжать зростання в липні і стабілізуються на початку серпня.
Як сказав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн на брифінгу, податкове навантаження з 1 липня зросло на бензин на 11 гривень за літр, на дизельне пальне — на 8 гривень, на газ — на 3 гривні.
При цьому він зазначив, що мережі АЗС будуть змушені «прикрутити» свої націнки, адже не зацікавлені у суттєвому зростанні вартості горючого, бо це відлякує покупців.
«Оптовий ринок почав зростати ще наприкінці червня. По бензину ціни зросли на 7,74 грн за літр, по дизпальному — майже на 7 грн. Тобто в цьому ринку вже є нові податки, і можна їх проектувати на майбутні роздрібні ціни», — сказав він.
За підрахунками експерта, за перший тиждень дії нових податків бензин А-95 в роздрібі вже подорожчав на 3,01 гривень в середньому до 47,90 гривень, дизпальне подорожчало на 3,45 гривень до 46,86 гривень і скраплений газ подорожчав на 1,47 до 23,39 гривень за літр.
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Куюн вважає, що на початку серпня пальне в Україні буде продаватися вже за новими акцизами і ціни стабілізуються.
Він також вважає, що є великі ризики того, що значна частина податків, яку закладають у вартість пального не потрапить до держбюджету через те, що повернуться схеми з «оптимізації оподаткування», які діяли раніше.
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За матеріалами:
УНІАН
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