Місяць із довоєнними податками: наскільки заправки підвищили ціни на бензин, дизель і газ — Finance.ua

Місяць із довоєнними податками: наскільки заправки підвищили ціни на бензин, дизель і газ Сьогодні 21:03 — Енергетика

Місяць із довоєнними податками: наскільки заправки підвищили ціни на бензин, дизель і газ

Із 30 червня по 31 липня бензин А-95 у роздробі подорожчав у середньому на 3,70 грн/л (до 48,61 грн/л), А-95+ - на 3,44 грн/л (до 47,81 грн/л), дизпаливо — на 4,40 грн/л (до 47,81 грн/л). Водночас ціна на автогаз зросла на 1,53 грн/л (до 23,46 грн/л).

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Ціни на бензин і ДП

Бензини A-95 й А-95-преміум на заправках ОККО і WOG подорожчали на 3 і 2 грн/л — до 49,99 грн/л і 51,99 грн/л відповідно. Дизпаливо в цих мережах додало в ціні 5 грн/л — до 49,99 грн/л.

«Укрнафта» підвищила ціни на 5,91 грн/л: на бензин А-95 — до 46,90 грн/л, на А-95+ - до 48,90 грн/л, на ДП — до 45,90 грн/л.

У мережі UPG звичайна «пʼятірка» за місяць подорожчала на 5,10 грн/л — до 49,00 грн/л, тоді як А-95+ і дизпаливо додали 5 грн/л — до 51,90 та 46,90 грн/л відповідно.

На АЗС Avias цінники змінилися в бік збільшення на 2 грн/л. Бензин А-95 подорожчав до 48 грн/л, А-95+ - до 48,50 грн/л, ДП — до 48 грн/л.

Автогаз: ціна сьогодні

Як пише Enkorr, протягом 30 червня — 31 липня в мережі SOCAR автогаз подорожчав на 2,13 грн/л — до 24,62 грн/л. Своєю чергою «Авантаж 7» нині має цінник на рівні 21,95 грн/л (+1,8 грн/л).

На заправках KLO автогаз подорожчав на 1,5 грн/л — до 23,44 грн/л. Мережі ОККО і WOG збільшили ціни на 1,80 грн/л і 1,84 грн/л — до 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,6−2,6 грн/л це пальне подорожчало в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас» та інших.

Чому зросли ціни на пальне

Із 1 липня в Україні припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%.

Як заявляла на початку липня міністерка економіки Юлія Свириденко, в уряді очікували, що до кінця місяця бензин на українських заправках подорожчає приблизно на 7−8 грн, а дизпаливо — на 5 грн за літр. При цьому вона сказала, що різкого зростання ціни на пальне не буде.

Загалом передбачалося, що після повернення довоєнних податків зростання цін на бензин становитиме до 11 грн, а на ДТ — до 8 грн за літр.

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