Индекс бензина 2023: сколько литров бензина можно купить за среднюю зарплату (инфографика) — Finance.ua

Индекс бензина 2023: сколько литров бензина можно купить за среднюю зарплату (инфографика) Сегодня 09:45 — Личные финансы

Индекс бензина 2023: сколько литров бензина можно купить за среднюю зарплату (инфографика)

Аналитики Picodi.com отследили динамику стоимости бензина в Украине и мире в первом полугодии 2023 г. и подсчитали, сколько литров топлива может купить среднестатистический украинец, получающий среднюю заработную плату.

В течение первых шести месяцев 2023 стоимость бензина в Украине была стабильной. В большинстве европейских стран цена на топливо в июне отличалась от цены в январе менее чем на 5%. Только в Словении и Турции бензин заметно подорожал на 10 и 16% соответственно. В свою очередь, в Венгрии стоимость бензина в июне была ниже, чем в январе (-9%).

В Украине средняя стоимость топлива в июне 2023 года составила 44,78 ₴, что на 5,58 ₴ меньше январской цены (-11%).

Только на Мальте стоимость бензина не изменилась, потому что власти «заморозили» цену топлива и энергии.

Инфографика: Picodi.com

Индекс бензина 2023

Традиционно низкие цены были отмечены в Восточной Европе: в беларуси, россии и Казахстане. В свою очередь сейчас больше всего платят за бензин жители Исландии, Норвегии и Дании. В Украине бензин в среднем стоит 1,21 $ за литр.

Инфографика: Picodi.com

Больше всего литров бензина могут купить жители стран с высоким уровнем дохода: Швейцария (3025 литров), Люксембург (2413 литра) и Дания (2033 литра).

Украинцы, согласно последним данным ПФУ, в среднем зарабатывают 13 423 гривны (10 806 грн после вычета налогов). Среднестатистический украинский за среднюю заработную плату может купить 241 литр бензина (последнее место рейтинга из 43 стран). В прошлом 2022 году за аналогичный период можно было купить 232 литра (на 9 литров меньше).

В прошлые годы Индекс бензина в Украине выглядел так:

2019 — 258 литров;

2020 — 345 литров;

2021 — 389 литров;

2022 — 232 литра;

2023 — 241 литр.

С прошлого года тройка лидеров не изменилась. Все также дешевле всего заправляться в Алжире (0,34 $/л), Кувейте (0,34 $/л) и Иране (0,35 $/л), а дороже всего — в Гонконге (2,99 $/л).

В мировом рейтинге соотношения заработной платы к стоимости топлива на пьедестале оказались страны Персидского залива: в среднем наибольшее количество топлива смогут купить жители Кувейта (7222 литра), Катара (6839 литров) и Объединенных Арабских Эмиратов (4611 литров).

В то же время худший Индекс бензина наблюдается в таких странах:

Пакистан — 166 литров за среднюю зарплату;

Шри-Ланка — 157 литров;

Куба — 27 литров.

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