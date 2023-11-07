В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект — Finance.ua

В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект Сегодня 15:47

В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине могут усилить отслеживание движения горючего. Соответствующий законопроект № 10 215 зарегистрировали в Верховной Раде.

Об этом сообщил Ярослав Железняк, народный депутат, заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

По словам нардепа, документ нацелен на борьбу с незаконным оборотом горючего и с черным некачественным горючим.

Что предусматривает документ:

отнесение нефти и газового конденсата к подакцизным товарам с нулевой ставкой акциза;

расширение перечня растворителей, относящихся к подакцизным товарам, и инструмента векселей для них;

усовершенствование системы отслеживания движения горючего.

«Законопроект сложен в реализации, поэтому почти три месяца шла работа над ним. Надеюсь дальше будет быстрее», — добавил Железняк.

Проект закона подготовлен совместно с налоговой, Министерством финансов и бизнес-ассоциациями по результатам работы ВСК по нелегальному обороту горючего.

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