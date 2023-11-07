В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект — Finance.ua

В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект
В Украине могут усилить отслеживание движения горючего. Соответствующий законопроект № 10 215 зарегистрировали в Верховной Раде.
Об этом сообщил Ярослав Железняк, народный депутат, заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
По словам нардепа, документ нацелен на борьбу с незаконным оборотом горючего и с черным некачественным горючим.
Что предусматривает документ:
- отнесение нефти и газового конденсата к подакцизным товарам с нулевой ставкой акциза;
- расширение перечня растворителей, относящихся к подакцизным товарам, и инструмента векселей для них;
- усовершенствование системы отслеживания движения горючего.
«Законопроект сложен в реализации, поэтому почти три месяца шла работа над ним. Надеюсь дальше будет быстрее», — добавил Железняк.
Проект закона подготовлен совместно с налоговой, Министерством финансов и бизнес-ассоциациями по результатам работы ВСК по нелегальному обороту горючего.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в пути или пробить колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.
Заказать поддержку Finance.ua Assistance
Поделиться новостью