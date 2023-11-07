В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект — Finance.ua
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В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект

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В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект
В Украине могут усилить отслеживание движения горючего: в Раде зарегистрировали законопроект
В Украине могут усилить отслеживание движения горючего. Соответствующий законопроект № 10 215 зарегистрировали в Верховной Раде.
Об этом сообщил Ярослав Железняк, народный депутат, заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
По словам нардепа, документ нацелен на борьбу с незаконным оборотом горючего и с черным некачественным горючим.
Что предусматривает документ:
  • отнесение нефти и газового конденсата к подакцизным товарам с нулевой ставкой акциза;
  • расширение перечня растворителей, относящихся к подакцизным товарам, и инструмента векселей для них;
  • усовершенствование системы отслеживания движения горючего.
«Законопроект сложен в реализации, поэтому почти три месяца шла работа над ним. Надеюсь дальше будет быстрее», — добавил Железняк.
Проект закона подготовлен совместно с налоговой, Министерством финансов и бизнес-ассоциациями по результатам работы ВСК по нелегальному обороту горючего.
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По материалам:
Finance.ua
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