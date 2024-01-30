В Раде прокомментировали идею Зеленского о помощи ЕС беженцам через посредничество Украины — Finance.ua

В Раде прокомментировали идею Зеленского о помощи ЕС беженцам через посредничество Украины Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Раде прокомментировали идею Зеленского о помощи ЕС беженцам через посредничество Украины

Правительства европейских государств, которые помогают беженцам из Украины, ориентированы на адресную помощь украинцам на своей территории, а не через Киев.

Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, сообщает Радио Свобода.

По его словам, найдется мало государств, которые будут помогать беженцам через правительство Украины.

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«Наши партнеры помогают нам путем и финансовой безвозвратной, и минимальной кредитной ставки. Поэтому мне кажется, что украинские власти должны больше заботиться о том, как создать условия здесь, на нашей территории, чтобы граждане возвращались», — сказал Цымбалюк.

Он также отметил, что со временем вероятность того, что семьи украинских беженцев будут возвращаться домой, уменьшается, поэтому обеспечить для них достойные условия возвращения — задача государства.

«Каждый день промедления возвращения украинцев домой мы упускаем шанс, чтобы вообще эти люди вернулись», — отметил депутат.

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Особенно, по его словам, это касается трудоспособного населения.

«Лица с детьми устраиваются на работу, устраивают детей в учебные заведения — а это делает невозможным или уменьшает шанс вернуться в будущем домой… Это вызов, который решается непросто, но я верю, что здесь должен срабатывать и патриотизм, и национальная составляющая. Никто ответственности с власти не снимает: задача украинской власти — создать условия, чтобы украинец знал, когда вернуться, куда вернуться, и был убежден, что его здесь ждут не только морально, но и материально», — сказал Цымбалюк.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что хотел бы, чтобы европейская соцпомощь для беженцев приходила в украинский бюджет.

УНІАН По материалам:

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