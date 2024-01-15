Сколько денег ушло на соцвыплаты в прошлом году (инфографика) — Finance.ua

Сколько денег ушло на соцвыплаты в прошлом году (инфографика) Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Сколько денег ушло на соцвыплаты в прошлом году (инфографика)

В 2023 году на социальные выплаты из бюджета было направлено 450,1 млрд грн, в том числе в декабре — 41,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«В прошлом году правительство полностью обеспечило выполнение социальных обязательств, профинансировав пенсии, доплаты, надбавки за счет международной помощи наших доноров. В этом году социальная поддержка — это также один из приоритетов государства, где на социальную защиту граждан направлено 469,4 млрд грн, что больше на 8,7 млрд грн, чем в 2023 году», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Он также добавил, что будут продлены выплаты пенсий, пособий ВПЛ, а также обеспечена социальная защита лиц с инвалидностью, в том числе протезно-ортопедическими изделиями и вспомогательными средствами реабилитации, и осуществлены другие выплаты.

Сколько и куда направили в 2023 году:

271,8 млрд грн, из них в декабре — 22,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

102,8 млрд грн, из них в декабре — 8,8 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

47,6 млрд грн, из них в декабре — 7,8 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

24,2 млрд грн, из них в декабре 2,0 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

3,6 млрд грн, из них в декабре — 0,3 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью;

0,5 млрд грн — на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.

Инфографика: Минфин

В 2023 году более 5 млн человек получили социальные выплаты, соцстипендии, компенсации, а именно внутренне перемещенные лица, семьи с детьми, малообеспеченные семьи, находившиеся в сложных жизненных обстоятельствах, семьи, граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует продлить выплаты на проживание отдельным категориям внутриперемещенных лиц.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 января 2024 года. Средний размер пенсии за год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 января пенсии в Украине получали 10 516 537 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 171 384 человека.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.