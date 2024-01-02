Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году — Finance.ua
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Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году

Казна и Политика
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Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году
Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году
В Украине запланировано увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих параметров зависит много налогов и сборов, уплачиваемых украинцами, пишет портал На пенсии.

Каким будет прожиточный минимум и минимальная зарплата 2024 года

Согласно принятому на 2024 год Госбюджету, прожиточный минимум для трудоспособных граждан вырастет до 2 920 грн, а для утративших трудоспособность — до 2 361 грн.
Размер минимальной заработной платы поднимется в два этапа:
  • 01.01.24 — до 7 100 грн;
  • 01.07.24 — до 8 000 грн.
Согласно экономическим прогнозам, средняя зарплата в Украине в 2024 году также поднимется с 18 527 грн до 21 809 грн.

На что влияет прожиточный минимум и минимальная зарплата

Повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост связанных с ним пенсионных выплат:
  • минимальная пенсия: с 2093 до 2361 грн;
  • максимальная пенсия: с 20 930 до 23 610 грн;
  • выплаты за сверхурочный стаж: с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год;
  • выплаты пенсионерам, выполнившим требования по стажу и достигшим 65-летия: с 2 680 до 2 840 грн.
От размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума зависит много выплат:
  • оклад работников согласно должности;
  • налоговая социальная льгота;
  • необлагаемые минимумы доходов;
  • максимальная база начисления ЕСВ;
  • минимальный страховой взнос;
  • больничные и декретные пособия;
  • индексация заработной платы;
  • размер единого налога и ЕСВ для ФЛП;
  • местные налоги и сборы;
  • налог на недвижимое имущество;
  • туристический сбор;
  • штрафы;
  • местные сборы за парковку.
Кроме того, повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост размера субсидий, а также многих социальных пособий и доплат.
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По материалам:
На пенсии
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