Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году — Finance.ua

Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году
В Украине запланировано увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих параметров зависит много налогов и сборов, уплачиваемых украинцами, пишет портал На пенсии.
Каким будет прожиточный минимум и минимальная зарплата 2024 года
Согласно принятому на 2024 год Госбюджету, прожиточный минимум для трудоспособных граждан вырастет до 2 920 грн, а для утративших трудоспособность — до 2 361 грн.
Размер минимальной заработной платы поднимется в два этапа:
- 01.01.24 — до 7 100 грн;
- 01.07.24 — до 8 000 грн.
Согласно экономическим прогнозам, средняя зарплата в Украине в 2024 году также поднимется с 18 527 грн до 21 809 грн.
На что влияет прожиточный минимум и минимальная зарплата
Повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост связанных с ним пенсионных выплат:
- минимальная пенсия: с 2093 до 2361 грн;
- максимальная пенсия: с 20 930 до 23 610 грн;
- выплаты за сверхурочный стаж: с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год;
- выплаты пенсионерам, выполнившим требования по стажу и достигшим 65-летия: с 2 680 до 2 840 грн.
От размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума зависит много выплат:
- оклад работников согласно должности;
- налоговая социальная льгота;
- необлагаемые минимумы доходов;
- максимальная база начисления ЕСВ;
- минимальный страховой взнос;
- больничные и декретные пособия;
- индексация заработной платы;
- размер единого налога и ЕСВ для ФЛП;
- местные налоги и сборы;
- налог на недвижимое имущество;
- туристический сбор;
- штрафы;
- местные сборы за парковку.
Кроме того, повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост размера субсидий, а также многих социальных пособий и доплат.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью