Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году — Finance.ua

Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году Сегодня 08:08 — Казна и Политика

Как изменятся пенсии, минимальная зарплата, социальные выплаты и сборы для украинцев в этом году

В Украине запланировано увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От этих параметров зависит много налогов и сборов, уплачиваемых украинцами, пишет портал На пенсии.

Каким будет прожиточный минимум и минимальная зарплата 2024 года

Согласно принятому на 2024 год Госбюджету , прожиточный минимум для трудоспособных граждан вырастет до 2 920 грн, а для утративших трудоспособность — до 2 361 грн.

Размер минимальной заработной платы поднимется в два этапа:

01.01.24 — до 7 100 грн;

01.07.24 — до 8 000 грн.

Согласно экономическим прогнозам, средняя зарплата в Украине в 2024 году также поднимется с 18 527 грн до 21 809 грн.

На что влияет прожиточный минимум и минимальная зарплата

Повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост связанных с ним пенсионных выплат:

минимальная пенсия: с 2093 до 2361 грн;

максимальная пенсия: с 20 930 до 23 610 грн;

выплаты за сверхурочный стаж: с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год;

выплаты пенсионерам, выполнившим требования по стажу и достигшим 65-летия: с 2 680 до 2 840 грн.

От размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума зависит много выплат:

оклад работников согласно должности;

налоговая социальная льгота;

необлагаемые минимумы доходов;

максимальная база начисления ЕСВ;

минимальный страховой взнос;

больничные и декретные пособия;

индексация заработной платы;

размер единого налога и ЕСВ для ФЛП;

местные налоги и сборы;

налог на недвижимое имущество;

туристический сбор;

штрафы;

местные сборы за парковку.

Кроме того, повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост размера субсидий, а также многих социальных пособий и доплат.

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На пенсии По материалам:

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