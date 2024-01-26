В правительстве объяснили отмену выплат переселенцам помимо некоторых категорий — Finance.ua

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В правительстве объяснили отмену выплат переселенцам помимо некоторых категорий

Казна и Политика
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В правительстве объяснили отмену выплат переселенцам помимо некоторых категорий
В правительстве объяснили отмену выплат переселенцам помимо некоторых категорий
Отмена компенсации на проживание для внутренне перемещенных лиц, кроме пенсионеров и других категорий, связано с требованиями международных партнеров, которые предоставляют Украине средства.
Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.
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«Эти изменения связаны с тем, что у нас уменьшается доходная часть бюджета. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации, можно сказать. Речь идет о том, что за международными лекалами два года достаточно для того, чтобы адаптироваться», — сказала она.
Верещук сообщила, что в 2022 году на выплаты ВПЛ потратили из бюджета 57 млрд гривен, в 2023 году — 73 млрд гривен. Правительство планирует в 2024 году уменьшить эту сумму снова до 57 миллиардов гривен.
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По ее данным, в Украине около 4,9 млн человек, считающихся внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн ежемесячно получают выплаты. Верещук сообщила, что количество ВПЛ постоянно меняется в связи с миграцией людей за границу или возвращением их в свои дома — тогда они не считаются ВПЛ.
«Поэтому незначительно уменьшается количество», — сказала она и отметила, что есть люди, которые выезжают из прифронтовых районов.
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Напомним, выплаты для внутренне перемещенных лиц правительство продлило до 1 марта, после чего получать пособие будут только определенные категории переселенцев.
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По материалам:
РБК-Україна
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