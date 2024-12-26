В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего — Finance.ua

В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего
В ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,353 млн человек, что на 10,5 тысячи больше, чем месяц назад.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Регионы с наибольшим количеством пенсионеров
По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 876,0 тысячи человек.
В других регионах следующие показатели:
- в Киеве 745,6 тысячи пенсионеров;
- в Харьковской области — 707,4 тысячи;
- в Донецкой области — 617,4 тысячи;
- во Львовской области — 669,3 тысячи человек.
Через текущие счета в банках пенсии получают 8,362 млн человек.
Остальные 1,991 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».
Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.
Напомним, украинские власти планируют внедрить пенсионную реформу, основным механизмом которой станет индексация пенсий.
К концу марта 2025 г. правительство подаст в Верховную Раду законопроект, который будет запрещать какие-либо изменения пенсионной системы за пределами пенсионного законодательства.
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