В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего — Finance.ua
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В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего

Казна и Политика
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В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего
В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего, Фото: freepik
В ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,353 млн человек, что на 10,5 тысячи больше, чем месяц назад.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Регионы с наибольшим количеством пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 876,0 тысячи человек.
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В других регионах следующие показатели:
  • в Киеве 745,6 тысячи пенсионеров;
  • в Харьковской области — 707,4 тысячи;
  • в Донецкой области — 617,4 тысячи;
  • во Львовской области — 669,3 тысячи человек.
Через текущие счета в банках пенсии получают 8,362 млн человек.
Остальные 1,991 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».
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Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.
В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего
Напомним, украинские власти планируют внедрить пенсионную реформу, основным механизмом которой станет индексация пенсий.
К концу марта 2025 г. правительство подаст в Верховную Раду законопроект, который будет запрещать какие-либо изменения пенсионной системы за пределами пенсионного законодательства.
По материалам:
РБК-Україна
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