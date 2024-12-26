В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего — Finance.ua

В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего Сегодня 10:17 — Казна и Политика

В прошлом месяце в Украине выросло количество пенсионеров: в каких регионах больше всего, Фото: freepik

В ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,353 млн человек, что на 10,5 тысячи больше, чем месяц назад.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Регионы с наибольшим количеством пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 876,0 тысячи человек.

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В других регионах следующие показатели:

в Киеве 745,6 тысячи пенсионеров;

в Харьковской области — 707,4 тысячи;

в Донецкой области — 617,4 тысячи;

во Львовской области — 669,3 тысячи человек.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8,362 млн человек.

Остальные 1,991 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».

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Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.

Напомним, украинские власти планируют внедрить пенсионную реформу, основным механизмом которой станет индексация пенсий.

К концу марта 2025 г. правительство подаст в Верховную Раду законопроект, который будет запрещать какие-либо изменения пенсионной системы за пределами пенсионного законодательства.

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