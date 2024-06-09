В прошлом месяце Украина установила рекорд по экспорту сахара — Finance.ua

В прошлом месяце Украина установила рекорд по экспорту сахара
В мае Украину экспортировала рекордные 108 тыс. тонн сахара. Из них в ЕС было отправлено 65%, а в другие страны — 35%.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины «Укрцукор».
Читайте также
Как отмечает и.о. председателя правления ассоциации Яна Кавушевская, по результатам мая 65% сахара Украина экспортировала в ЕС, 35% - в другие страны. Итого в прошлом месяце экспорт достиг рекордного показателя в 108 тысяч тонн.
«30 мая правительство ввело ограничения на экспорт украинского сахара в ЕС, но радует то, что наши производители возобновили пути не только в Европу, но и на мировой рынок (в страны Средиземноморья, западной Африки)», — отметила Кавушевская.
Добавляется, что прошлый год для сахарной свеклы был неплохим, и считает, что сахарная свекла останется в топ-3 культур по доходности и может стать неплохой альтернативой зерновым.
Напомним, по украинскому морскому коридору за 9 месяцев экспортировано 50 миллионов тонн грузов.
Поделиться новостью