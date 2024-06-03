БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов — Finance.ua
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БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов

Криминал
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БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов
БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших сотрудников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Установлено, что сотрудники Одесской таможни на основании фиктивных документов выдали компании-экспортеру сертификаты по происхождению сельскохозяйственной продукции.
БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов
В сообщении БЭБ подчеркнули, что эти сертификаты были использованы экспортером подсолнечных культур для уменьшения экспортных пошлин с 10% до 3,6% и 2,7%. Таким образом, государственному бюджету было нанесено более 13 млн грн убытков.
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«Пятерым участникам указанной схемы уже сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.
Также в БЭБ уточнили, что досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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