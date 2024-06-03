БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов — Finance.ua

БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов Сегодня 07:14 — Криминал

БЭБ разоблачило серый экспорт зерна, который нанес ущерб более чем на 13 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших сотрудников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Установлено, что сотрудники Одесской таможни на основании фиктивных документов выдали компании-экспортеру сертификаты по происхождению сельскохозяйственной продукции.

В сообщении БЭБ подчеркнули, что эти сертификаты были использованы экспортером подсолнечных культур для уменьшения экспортных пошлин с 10% до 3,6% и 2,7%. Таким образом, государственному бюджету было нанесено более 13 млн грн убытков.

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«Пятерым участникам указанной схемы уже сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.

Также в БЭБ уточнили, что досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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