БЭБ предотвратило неэффективное использование 11 миллионов на медоборудование — Finance.ua

БЭБ предотвратило неэффективное использование 11 миллионов на медоборудование Сегодня 16:15

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области выявили рисковую закупку услуг по уборке одного из медицинских учреждений региона. Планируемая годовая стоимость тендера составила 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Проанализировав тендер, специалисты Бюро выяснили, что ни один из участников закупки не предоставил подтверждающих документов о соответствии их компаний тендерным условиям, наличии необходимой квалификации работников, соответствующего оборудования и разрешительных документов.

С целью предотвращения выявленных рисков аналитики БЭБ направили в адрес коммунального учреждения письмо с рекомендациями устранить выявленные нарушения в тендерной закупке.

Рассмотрев рекомендацию, распорядитель отказался от проведения тендера и отменил закупку. В дальнейшем обязался внести изменения в Техническое задание и четко обосновать требования участников к возможности подтверждения предоставления соответствующей услуги по обеспечению определенных видов работ.

Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в Закарпатской области предотвратили неэффективное использование 11 млн грн бюджетных средств.

Економічна Правда По материалам:

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