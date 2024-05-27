БЭБ предотвратило неэффективное использование 11 миллионов на медоборудование — Finance.ua
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БЭБ предотвратило неэффективное использование 11 миллионов на медоборудование

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Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области выявили рисковую закупку услуг по уборке одного из медицинских учреждений региона. Планируемая годовая стоимость тендера составила 11 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Проанализировав тендер, специалисты Бюро выяснили, что ни один из участников закупки не предоставил подтверждающих документов о соответствии их компаний тендерным условиям, наличии необходимой квалификации работников, соответствующего оборудования и разрешительных документов.
С целью предотвращения выявленных рисков аналитики БЭБ направили в адрес коммунального учреждения письмо с рекомендациями устранить выявленные нарушения в тендерной закупке.
Рассмотрев рекомендацию, распорядитель отказался от проведения тендера и отменил закупку. В дальнейшем обязался внести изменения в Техническое задание и четко обосновать требования участников к возможности подтверждения предоставления соответствующей услуги по обеспечению определенных видов работ.
Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в Закарпатской области предотвратили неэффективное использование 11 млн грн бюджетных средств.
По материалам:
Економічна Правда
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