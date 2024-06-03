Україна морським коридором експортувала вже 50 мільйонів тонн вантажів — Finance.ua
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Україна морським коридором експортувала вже 50 мільйонів тонн вантажів

Казна та Політика
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Українським морським коридором за 9 місяців експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці.
«Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об'єм вантажів незважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден!», — йдеться у повідомленні.
У Мінвідновленні додали, що завдяки об'єднаним зусиллям уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх робітників портової галузі, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем.
За матеріалами:
Укрінформ
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