В прошлом году в мире сократили более 200 тыс. IT-работников — исследование Сегодня 09:29 — Личные финансы

Увольнение в технологическом секторе.

В 2025 году в мировой IT-отрасли уволили 244 851 работников.

Об этом свидетельствуют данные финансовой компании RationalFX.

Ситуация в США

Американские технологические компании обеспечили преобладающую долю глобальных сокращений. Компании со штаб-квартирами в США отвечали около 69,7% всех увольнений в мире, что составляет за более 170 тыс. потерянных рабочих мест как в самих Соединенных Штатах, так и в зарубежных подразделениях.

Увольнение в мировом технологическом секторе

Крупнейшим источником сокращений стала компания Intel. В конце 2024 года в ней работало около 109 тыс. человек. В 2025 году компания объявила о намерении сократить численность персонала до примерно 75 тыс. до конца года. Это означает уменьшение штата около 34 тыс. работников, или 31% от общей численности, на фоне падения доходов, роста убытков и усиления конкуренции.

Среди других крупных американских компаний, в которых прошли масштабные сокращения, — Amazon, Microsoft, Meta, Salesforce, IBM и HP.

Калифорния возглавила рейтинг штатов США по количеству увольнений — 73 499 рабочих мест, что составляет более 43% всех сокращений в стране. Далее следуют штат Вашингтон — 42 221 сокращение, Нью-Йорк — 26 900, Техас — 9 816 и Массачусетс — 3 477.

Калифорния и Кремниевая долина остаются эпицентром увольнений в сфере технологий в США

Ситуация в других странах

За пределами США второе место по количеству увольнений заняла Индия. Крупнейшая ІТ-компания страны Tata Consultancy Services (TCS) объявила о сокращении 12 тыс. рабочих мест, а общее количество увольнений в технологическом секторе Индии превысило 19 тыс. рабочих мест.

Япония зафиксировала 11 608 сокращений, преимущественно из-за решения Panasonic уменьшить штат примерно на 4%, что коснулось около 10 тыс. работников.

Читайте также Когда в Польше могут уволить с работы

В Европе наиболее пострадавшей страной стала Ирландия. Accenture объявила о сокращении 11 тыс. работников в рамках масштабной реструктуризации, связанной со стратегией развития ИИ. Stripe уволила около 300 человек, Flutter Entertainment — около 200. Всего в Ирландии зафиксировано около 11,5 тыс. сокращений.

Испания присоединилась к списку стран с наибольшими потерями в конце года после заявления Telefónica о сокращении 7 тыс. рабочих мест в европейских подразделениях.

Прибыли компаний и сокращение персонала

Одной из ключевых особенностей 2025 года стало несоответствие между финансовыми показателями компаний и стабильностью рабочей силы.

Microsoft сообщила о доходе в $77,7 млрд за первый квартал 2026 финансового года и чистой прибыли в $27,7 млрд, однако в течение 2025 года сократила более 19 тыс. работников, в том числе управленческий персонал и сотрудников подразделения Xbox.

Meta в третьем квартале 2025 финансового года получила $51,24 млрд дохода и $2,71 млрд чистой прибыли. В то же время с начала года компания сократила не менее 4 320 работников.

Роль искусственного интеллекта и автоматизации

Искусственный интеллект и автоматизация сократили тысячи должностей

Искусственный интеллект и автоматизация стали одними из наиболее часто названных причин увольнений в 2025 году. Наибольшее сокращение коснулось сфер обработки данных, клиентской поддержки, HR и административных функций.

Amazon подтвердила сокращение 14 тыс. работников в конце октября, увязав решение с переходом к использованию ИИ. Всего компания сократила около 20 тыс. рабочих мест в 2025 году.

IBM провела около 9 тыс. увольнений, сосредоточившись на оптимизации операций и развитии направлений искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Accenture реализует реструктуризацию с сокращением 11 тыс. сотрудников и инвестициями в AI направление на сумму $865 млн.

HP объявила о сокращении 6 тыс. работников или около 10% глобального штата. Salesforce снизила численность службы поддержки клиентов почти вдвое благодаря внедрению AI-агентов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.